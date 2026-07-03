Montero mantiene su confianza en la presidenta de la SEPI y la desvincula de Fernández: "La situación es distinta"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, atiende a los medios. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza este viernes sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y su vicepresidente, Bartolomé Lora, a pesar de sus imputaciones en diversas causas judiciales.

En contraposición, ha señalado en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de la Sexta que "no apoya" al anterior presidente de la SEPI, Vicente Fernández, ante "los negocios que parece que se traía".

"Sobre el señor Fernández hay indicios creíbles, razonables, que son de una absoluta gravedad, y sin embargo sobre el señor Lora y sobre la señora Gualda no ocurre lo mismo. Por eso el tratamiento es distinto", ha afirmado.

Montero ha defendido que Gualda es "una profesional impecable" y se ha mostrado convencida a que "va a disipar todas las dudas" cuando acuda a declarar tras su imputación en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

"Han dimitido muchas personas en las que los autos planteaban indicios que podían hacer pensar que hubiera habido alguna irregularidad o alguna desviación de la legalidad. No es el caso del auto que hemos visto con Belén Gualda que se la menciona una vez y a propósito de alguna reunión que había mantenido", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado que el PSOE ha actuado "con contundencia" en aquellas situaciones con "sospechas razonables sobre conductas delictivas o irregulares".

Con respecto a Vicente Fernández, Montero ha insistido en que los presuntos "negocios que se tría" el expresidente de la SEPI se realizaron dos años después de su salida. "No voy a prestar ese apoyo que estoy diciendo sobre una persona, Belén Gualda, que he trabajado con ella codo con codo y que conozco perfectamente cuáles son sus procedimientos en el auto, respecto a la situación de Vicente Fernández, que es radicalmente distinta", ha reseñado.

Asimismo, ha calificado de "magnífico" el trabajo realizado por Lora.

"Sobre las personas hay que leer las pruebas, las evidencias, que los autos al menos ponen encima de la mesa como indicio. Por eso el tratamiento también es distinto", ha subrayado.

Motero se suma así al apoyo mostrado por el Gobierno central a Gualda. Fuentes del ejecutivo han subrayado esta semana que en las diligencias "no aparece ningún elemento que comprometa" a Gualda y que, por lo tanto, mantienen "toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas al hallar "indicios de criminalidad".

Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández --ya imputado-- compartió en el grupo 'Hirurok' un archivo en el que constaba, entre otras cuestiones, "el compromiso" de Gualda con Francisco Irazusta, entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.