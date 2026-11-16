Montero no prevé nuevas intervenciones de Begoña Gómez en mítines del PSOE tras el "regalo" que protagonizó en Sevilla

La mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante el mitin de apertura de campaña. A 12 de noviembre de 2026 en Sevilla. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha apuntado este lunes que "no está previsto" que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, intervenga en más mítines de la campaña socialista de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre como lo hizo en el acto de arranque de campaña del pasado jueves en Sevilla, que la también líder del PSOE andaluz ha valorado como un "regalo".

Así lo ha trasladado la también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la sede de su partido en Sevilla en la que ha valorado el "regalo" que, a su juicio, supuso la intervención de Begoña Gómez en el mitin de arranque de campaña de los socialistas en la capital andaluza, la primera que ofrecía la mujer del presidente hasta ese momento en un acto de ese tipo.

La dirigente socialista ha puesto de relieve el "apoyo y cariño" que recibió Begoña Gómez en ese acto, si bien, a preguntas de los periodistas sobre si está previsto que repita la experiencia en otros mítines de la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, ha apuntado que, "en un principio", la mujer del presidente "no tiene" previsto eso, "ni su vocación mayoritaria" es "participar en actos públicos".

Montero ha agregado que la mujer de Pedro Sánchez tenía en el acto del pasado jueves en Sevilla la "necesidad de trasladar en el comienzo de campaña cómo se sentía, qué es lo que ella vive", así como "trasladar un mensaje también de esperanza a las mujeres", frente a la "sensación que ella tenía de que permanente se la quería encasillar como la 'señora de', la 'mujer de'".

"Con palabras sencillas, como ella es, de forma bastante espontánea, trasladó cómo ella lo vivía todo esto, y de qué manera ella reivindicaba su autonomía como mujer moderna, del siglo XXI, que quiere tener un trabajo, una vida independiente de su pareja, y que no quiere recibir la agresividad que en el ámbito político se le destina a su persona por ser la mujer del presidente del Gobierno", ha continuado Montero.

La vicesecretaria general del PSOE federal ha confirmado para finalizar que en el partido no tienen "previsto" que Begoña Gómez "tenga una mayor participación, más allá de que en un momento determinado, si le apetece participar, pues, evidentemente, para nosotros es un placer que siempre se dirija a nosotros", ha matizado Montero para finalizar.