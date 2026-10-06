Montero no repetirá de candidata el 29N y espera que Sánchez "venga mucho" a Andalucía, que será una "pieza clave"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que no va a repetir como candidata de su partido al Congreso por Sevilla en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, para las que augura que Andalucía va a ser una "pieza clave" a la que desea que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acuda "muchas veces" en campaña.

Así lo ha manifestado la también vicesecretaria general del PSOE federal en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla al día siguiente del anuncio del adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

Montero ha incidido en la idea de que en esos comicios "España va a decidir" si sus ciudadanos siguen "avanzando en derechos, en libertades, en conquista de la mayoría social", o van a "retroceder para favorecer el estatus, la posición de las élites".

"Vamos a elegir entre quienes privatizan la sanidad, la educación o los servicios públicos", o "aquellos que defendemos que se requiere un Estado del bienestar fuerte que garantice la igualdad de oportunidades", ha proclamado la líder del PSOE-A, quien ha elogiado además la figura y trayectoria de Pedro Sánchez, al que ha definido como "faro de los progresistas a nivel mundial" y un "líder valiente".

En esa línea, ha valorado la situación económica actual de España tras los ocho años de gobierno de Sánchez, y ha advertido de que enfrente se sitúan "PP y Vox, Feijóo y Abascal, una coalición de miedos, de retroceso, de bronca, de incapacidad de diálogo o de fondos buitres y desahucios", ha advertido.

La que fuera también vicepresidenta del Gobierno ha remarcado que Pedro Sánchez cuenta con "todo el apoyo y la confianza" de los socialistas, así como ha valorado la "fortaleza" de su "liderazgo", y ha defendido que es "el principal activo" del PSOE, "el candidato más adecuado para encabezar" sus listas.

Montero ha defendido además que "Andalucía va a ser una pieza clave" para lograr una mayoría "de progreso" que permita "reforzar las políticas progresistas en el Congreso de los Diputados", en tanto que es "la comunidad que más escaños aporta a las cámaras" de las Cortes Generales --un total de 60 a la Cámara baja--, y ha remarcado que desde el PSOE-A van a trabajar con toda su "energía" y "fuerza para que esa mayoría sea socialista".

QUE SÁNCHEZ SE DEJE VER "MUCHO" POR ANDALUCÍA

Ha añadido que quiere ver "mucho" a Pedro Sánchez por Andalucía, y ha augurado que tanto el líder del PSOE como otros dirigentes nacionales de su partido van a estar "muchas veces" en esta comunidad en las fechas previas a la cita con las urnas en la que se va a decidir acerca de "la continuidad de un Gobierno progresista que todavía tiene muchos retos por delante", según ha abundado.

Montero ha agregado que le gustaría que Pedro Sánchez acuda "a todas las provincias" de Andalucía y que venga a esta comunidad "todas las veces que pueda" para "activar la ilusión, la esperanza de muchos compañeros, pero sobre todo de mucha gente que, no siendo militante del PSOE, está viendo en el liderazgo de Pedro Sánchez una solución a sus problemas cotidianos", ha abundado.

De igual modo, ha puesto de relieve que, después de las elecciones andaluzas de 2022 en las que el PP-A de Juanma Moreno venció con mayoría absoluta, se celebraron las generales del 23 de julio de 2023 en las que el PSOE liderado por Pedro Sánchez "cosechó en Andalucía un millón y medio de votos que fueron imprescindibles para reeditar el Gobierno progresista".

Al hilo, ha defendido la necesidad de la "movilización" del electorado "progresista de Andalucía", y ha advertido de que los socialistas se van a "batir el cobre" en esta región para propiciarla, desde el convencimiento de que "los ciudadanos andaluces son muy conscientes de todos los beneficios que ha aportado Pedro Sánchez" a esta comunidad, según ha defendido.

En esa línea, ha apuntado que el PSOE-A no va a "perder ni un solo día" de aquí al 29N, y ya este próximo fin de semana llevará a cabo actos de precampaña, "muy sintonizados" además con la campaña del partido "a nivel nacional", según ha indicado también María Jesús Montero, que en ese punto ha señalado que su "propia ubicación" en la dirección de la campaña del PSOE federal le permite "tener una sintonía entre lo que hagamos en Andalucía y lo que se haga en el resto de España".

PRESENCIA DE ZAPATERO EN CAMPAÑA

Por otro lado, a María Jesús Montero le han preguntado sobre la posibilidad de que el expresidente del Gobierno participe en actos de campaña del PSOE, y al respecto ha contestado que ya Sánchez señaló que "el partido está siempre encantado de que el presidente Zapatero haga campaña, pero habrá que preguntarle a él", ha apostillado.

Así, Montero ha apuntado que Zapatero "está concentrado en su defensa" en relación a su imputación al hilo del conocido como caso 'Plus Ultra', y "habrá que preguntarle" a él mismo si podría participar en campaña.

La líder del PSOE-A, no obstante, ha señalado que cree que Zapatero "siempre está disponible" para aportar "su granito de arena" al PSOE en los "momentos críticos" que atraviese el partido.

SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS

Por otro lado, preguntada por la conformación de las listas con las que el PSOE concurrirá a las elecciones generales desde Andalucía, y tras confirmar que ella no repetirá como cabeza de lista por Sevilla al Congreso, Montero ha subrayado que el proceso para ello acaba de empezar, si bien ha avanzado su deseo de que, como entiende que sucedió en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, se puedan combinar en las candidaturas la "veteranía" y "nuevos liderazgos" de "personas que puedan estar llamadas a jugar un papel protagonista e importante en la vida pública".

En todo caso, ha señalado que "en este momento la palabra la tienen los militantes" para la elaboración de las listas.

Finalmente, sobre las expectativas con las que acude el PSOE a estas elecciones, ha indicado que "el resultado al que aspira" su partido, "como siempre", es a ganar y "gobernar en solitario" con una "mayoría suficiente" que le conceda esa posibilidad.