Montero pide a Moreno "tomarse en serio" con la competencia de la Junta el informe PISA antes de pedir pactos de Estado

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de una reunión con UGT-A en la sede del sindicato en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha llamado este jueves al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) a "tomarse en serio" el resultado del informe PISA 2025 que se ha conocido esta semana, valiéndose para ello de las competencias que en materia educativa tiene la comunidad autónoma, en vez de pedir "pactos de Estado" para "justificar algo injustificable, como es la falta de responsabilidad" de los gobiernos autonómicos "en tomarse en serio" que los niños "no pueden quedarse rezagados en relación con Europa".

En una atención a medios antes de reunirse en la sede de UGT-A en Sevilla con el secretario general de dicho sindicato, Óskar Martín, la líder del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el resultado de dicho informe, que refleja que los alumnos andaluces están más de diez puntos por debajo de la media nacional en Matemáticas, comprensión lectora y Ciencias.

Montero ha considerado que dicho informe es "una herramienta" que se debe "utilizar para hacer una aproximación sobre cuáles son las claves que están posibilitando que nuestro rendimiento sea inferior al que se está produciendo en otros lugares y, por tanto, que tengamos que mejorar claramente" en variables como la "comprensión lectora".

Para ello, la dirigente socialista ha abogado por "atender al criterio de los expertos para saber dónde está el origen principal y cuáles son las herramientas que nos tienen que permitir superarlo", y ha apuntado que existe "un cierto consenso en la comunidad educativa" acerca de que "el manejo, la inclusión de las tecnologías entre los jóvenes puede estar debilitando otras capacidades que contribuyen al aprendizaje" como, "por ejemplo, la memoria o la capacidad de concentrarse cuando uno se encuentra ante un texto".

"Esto es lo que me preocupó del informe", ha comentado la líder del PSOE-A antes de añadir que considera "fundamental que este tema nos lo tomemos en serio", porque implica al "futuro" de España, Andalucía y de sus niños, y ha añadido que tomárselo "en serio es reconocer cada uno cuál es su responsabilidad y dónde están sus competencias".

"Y es obvio que las competencias educativas residen constitucionalmente, mayoritariamente, en las comunidades autónomas", que, por ello, "tienen que hacer una reflexión" sobre cómo se pueden "mejorar todos esos parámetros que salen por debajo de la media" en España, "y concretamente en Andalucía, que como siempre se encuentra a la cola", y que "no logra superar esa cuestión", ha abundado.

En esa línea, Montero ha defendido que la Junta debe "reconocer la propia responsabilidad del Gobierno andaluz" en esta cuestión, y ha lamentado que el presidente Juanma Moreno, este pasado miércoles, "en vez de reconocer que se va a tomar en serio este estudio, hizo lo que siempre hace y a nadie le sorprende, confrontar con el Gobierno de España".

"En esta comunidad autónoma, las competencias que son propias de la comunidad autónoma se vacían de contenido, y cuando uno tiene responsabilidad o los resultados de sus competencias son malos, se apela a los pactos de Estado, esto pasa siempre", que "cuando se trata de responsabilidades que radican en otras administraciones, como el Gobierno de España, o son compartidas, como con el cambio climático", el PP "no quiere saber nada de los pactos de Estado", ha continuado reflexionando Montero.

De esta manera, ha considerado que "la propuesta de pacto de Estado que hace el PP" es "para justificar algo injustificable, como es la falta de responsabilidad de sus gobiernos autonómicos en tomarse en serio que nuestros niños y nuestras niñas no pueden quedarse rezagados, desde luego, en relación con Europa".

Dicho esto, ha pedido que desde Andalucía se haga "un diagnóstico serio, riguroso, de cuál es la situación y cuáles son las variables que nos separan no solo de Europa, sino de otras comunidades autónomas que tienen más éxito", y ha subrayado que "esto es suficientemente grave" como para que el informe PISA se tome "como una herramienta" que se estudie.

Finalmente, María Jesús Montero ha apuntado que el PSOE "va a colaborar" y a realizar propuestas sobre "todo aquello que permita mejorar la educación" de los menores, porque "la educación de los hijos de la clase trabajadora es la garantía de progreso de la mayoría social, de una población que, a través de la formación y de la educación, asciende en la escala social, no a través del dinero que no tiene", ha apostillado para concluir.