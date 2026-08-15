Montero pide "precaución" a la población ante las consecuencias del terremoto de magnitud 5 de Alhendín (Granada)

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha pedido precaución a los ciudadanos ante las consecuencias del terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada) registrado durante la madrugada de este sábado, 15 de agosto.

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, Montero ha trasladado un mensaje de "solidaridad" para las personas afectadas por el seísmo que se ha sentido tanto en Granada como en otras provincias andaluzas.

"Atentos a las consecuencias del terremoto de 5 grados y a los numerosos seísmos que se han producido en Granada, y que se han sentido también en otras provincias. Nuestra solidaridad con las personas afectadas", ha afirmado, recalcando a su vez la "prudencia" ante los desperfectos causados en edificios y calles.