Montero pide votar pensando en la sanidad: "Los sacrificios que anuncia Feijóo se sufren en Andalucía con Moreno"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha alertado este viernes de que "los sacrificios que anuncia" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si llegara a gobernar, ya los "sufren los andaluces" con el Gobierno de Juanma Moreno, a base de "recortes en la sanidad pública que tienen consecuencias reales".

En su perfil de la red social X, la líder socialista ha señalado que, por ejemplo, en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada "se aplazan cada día una media de cuatro tratamientos contra el cáncer por falta de enfermeras", de manera que "pacientes que llegan a recibir su tratamiento se encuentran con que tienen que esperar" y afrontan "una impotencia y una agonía inaceptables que nadie debería sufrir".

"Esto es lo que ocurre cuando se debilita la sanidad pública", según ha subrayado Montero, quien ha apuntado que "no hablamos de cifras, sino que hablamos de la salud y de la vida de las personas, y en este caso, de quienes están luchando contra el cáncer".

Ha defendido que "proteger la vida y la salud de quienes se enfrentan a la enfermedad debe ser siempre la única prioridad inquebrantable de cualquier gobierno" y ha criticado, por tanto, que "el PP convierte los servicios públicos en los grandes sacrificados de sus políticas, y son los pacientes, las personas dependientes, los jóvenes y las mujeres quienes terminan pagando la factura".

Para Montero, en las elecciones generales del 29 de noviembre, "nos jugamos qué España y Andalucía queremos: Una que proteja a su gente o una que la deje atrás".