PSOE-A asume las listas de las provincias con un cambio de número 1 en Jaén y conforma su comité electoral para el 29N

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero (c), preside la Ejecutiva Regional. A 15 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunica - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía se ha reunido este jueves, 15 de octubre, en la sede del partido en Sevilla para, entre otras cuestiones, conformar el Comité Electoral de la federación andaluza y elevar a los órganos federales del PSOE las propuestas de listas con las que el partido concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, que fundamentalmente serán las propuestas por las correspondientes direcciones provinciales, con la excepción de un cambio en relación a la persona elegida como cabeza de lista por Jaén al Congreso, que se adopta para impulsar la "paridad" en las candidaturas.

Así lo ha anunciado la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una atención a medios previa a la reunión de la Ejecutiva regional, que llega al día siguiente de que las direcciones provinciales del partido aprobasen sus propuestas de listas para el Congreso y el Senado por sus respectivas circunscripciones.

Dichas propuestas pasaban por presentar como cabezas de lista del PSOE-A al Congreso por las provincias andaluzas a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis por Sevilla, Gabriel Cruz por Huelva, José Manuel Albares por Cádiz, Alberto Mayoral por Córdoba, José Bernal por Málaga, Juan Francisco Serrano por Jaén, María José Sánchez por Granada y Anabel Mateos por Almería.

La secretaria general ha explicado que la Ejecutiva socialista andaluza va a elevar al Comité Federal de Listas las propuestas que les han trasladado "las diferentes direcciones provinciales, a excepción de un pequeño cambio en la lista de Jaén", donde el número uno propuesto al Congreso --el diputado Juan Francisco Serrano, que ya encabezó la lista jiennense en los anteriores comicios de 2023-- pasará a ser el número dos, mientras que Isabel Uceda, que era la número dos propuesta, pasará a ser la cabeza de cartel por dicha provincia.

Con ese cambio se busca "propiciar la paridad" en las listas del partido, según ha señalado Montero, que ha defendido que dicho objetivo es "una obligación que tenemos todos, y una vocación del Partido Socialista".

La líder del PSOE-A ha apuntado que "los 'números uno' al Congreso y al Senado cumplen en su globalidad esta paridad", aunque "en algunas provincias eso no ha sido posible porque tengan algún ministro" como cabeza de lista.

En ese sentido, ha expuesto que, cuando desde el Gobierno de España se plantea que un ministro encabece una lista por una provincia, "el género del ministro lo pone el ministro, y esto implica que, a partir de ahí, no se le imputa a la provincia".

De esta manera, Montero ha confirmado que la Comisión Ejecutiva Regional elevará este jueves a la Comisión de Listas Federal sus propuestas para que dicho órgano las apruebe este viernes, la víspera de que el Comité Federal --máximo órgano del partido entre congresos-- las ratifique de forma definitiva en la reunión programada para el sábado, 17 de octubre.

COMITÉ ELECTORAL

Por otro lado, el PSOE-A va a conformar también este jueves su Comité Electoral con el que contará el partido en Andalucía, que estará "coordinado con el de España, porque la campaña se organiza a nivel estatal", según ha subrayado Montero.

La secretaria general ha anunciado que la coordinación general del Comité Electoral de los socialistas andaluces va a estar a cargo del secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, mientras que la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, se encargará de la coordinación estratégica.

Por lo demás, María Jesús Montero ha destacado el "ambiente de optimismo, alegría, motivación que se vive entre las filas socialistas" y "entre la ciudadanía progresista" en las semanas previas a las elecciones, y ha trasladado su confianza en que "la fuerza de la gente" permitirá reforzar tras la cita del 29 de noviembre una "mayoría" en el Congreso de los Diputados para "acometer soluciones útiles para todo el mundo en relación con la vivienda o con la política del Estado del bienestar".

"Estamos muy ilusionados porque se ha abierto un tiempo nuevo también para las expectativas de la gente en Andalucía y en España en relación con la vivienda o con una pensión digna tras 40 años trabajando", ha comentado María Jesús Montero, quien también ha agregado que los socialistas están "muy esperanzados viendo los ánimos de la gente de la calle, la fuerza movilizadora de la sociedad" que se está manifestando con motivos relacionados con el acceso a la vivienda, la educación o la sanidad, ha reseñado.

Montero ha anticipado que todo ello va a "impregnar toda" la campaña electoral socialista, y "esa fuerza de la gente" les va a "permitir reforzar estas mayorías que tenemos actualmente, y que ganen la vivienda, las pensiones públicas; en definitiva, que gane la calle", ha augurado.

AGENDA DE CAMPAÑA DE SÁNCHEZ

A preguntas de los periodistas, María Jesús Montero ha incidido en la idea de que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá "muchas veces" a Andalucía antes de las elecciones, después de haber elegido el municipio de Dos Hermanas (Sevilla) como escenario de su primer gran acto de precampaña el pasado fin de semana.

No obstante, la líder del PSOE-A ha puntualizado que "las agendas se tienen que concretar" todavía, y aunque desde Andalucía van a reclamar la presencia de Sánchez "todo lo que podamos", y ella está "convencida de que va a querer venir todo lo que" pueda, también entiende que el candidato socialista a ser reelegido como presidente del Gobierno "tiene que asegurar también presencia en todo el territorio" español de aquí al 29 de noviembre, por lo que aún no puede precisar cuándo y dónde ofrecerá su "próximo mitin" en Andalucía.

Finalmente, preguntada de nuevo por la posibilidad de contar con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para actos de campaña en Andalucía, María Jesús Montero ha respondido que, como "siempre" ha trasladado "con absoluta claridad", estaría "encantada de que el presidente Zapatero participe en la campaña", pero es algo que "depende de él, y del ánimo con el que quiera él también hacer visible su presencia" en este proceso, ha apostillado la dirigente socialista.