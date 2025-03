Montero prefiere ser "prudente" hasta leer la sentencia que absuelve a Alves y se solidariza con las víctimas de abusos

GRANADA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido este viernes ser "prudente" a la hora de reaccionar a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha revocado por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por una agresión sexual a una joven, porque no ha leído la resolución de dicho tribunal, pero en todo caso ha querido remarcar su "solidaridad con todas las mujeres que son víctimas de maltrato, de abuso físico o psicológico".

Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios en Granada antes de presidir el acto de homenaje a las conquistas de igualdad de los 50 años de 'España en libertad', y a preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar por unanimidad dicha condena contra Daniel Alves por una agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton, en Barcelona, en diciembre de 2022.

En la sentencia, consultada por Europa Press, el tribunal estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del futbolista, que ejerce la abogada Inés Guardiola, y desestima los de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los nueve años de prisión, y de la acusación particular, que pedía aumentarla hasta los doce años.

Al ser preguntada por esta decisión, María Jesús Montero ha dicho que para opinar al respecto tendría primero que "leer" la sentencia, y ha precisado que, "a priori, entenderán que el Gobierno" actual que preside Pedro Sánchez, "que está muy implicado en la lucha por la igualdad, en combatir todas las formas de violencia", ve "francamente tristes" conductas como las que se han juzgado en este caso.

Montero ha lamentado especialmente aquellas "violencias" procedentes de "personajes públicos" como podría ser el caso de Dani Alves, al que jóvenes y aficionados pueden tener "como referencia", y que protagonizan conductas que "son francamente tristes para el conjunto de la sociedad", ha añadido.

"Pero me va a permitir ser prudente, porque no he leído el auto (del TSJC), no sé exactamente en qué lo fundamenta", ha puntualizado la vicepresidenta primera del Gobierno, que en todo caso ha aprovechado la ocasión para volver a trasladar su "solidaridad con todas las mujeres que son víctimas de maltrato, de abuso físico o psicológico y que, a veces, se encuentran con algunos tragos que pasar, por ejemplo, en relación a ser escuchadas, a que sean creídas y, por tanto, a que su testimonio se pueda abrir camino", ha abundado. "Es lo que puedo decir, porque no conozco el auto", ha zanjado María Jesús Montero su comentario.