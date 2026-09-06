Montero pregunta "a qué teme" Moreno al negar la creación de una comisión de investigación sobre Los Gallardos

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha preguntado este domingo, 6 de septiembre "a qué teme Moreno" al oponerse "frontalmente" a la creación de una comisión de investigación sobre el incendio de Los Gallardos (Almería).

En un mensaje emitido en su perfil oficial de 'X', recogido por Europa Press, la líder socialista ha remarcado que, ante una catástrofe que se cobró la vida de catorce personas, resulta "necesario y de justicia" dar respuestas cuando son las propias familias de las víctimas y alrededor de 60 personas afectadas las que exigen saber "qué advertencias se dieron, cuándo se dieron, cómo funcionó la respuesta de emergencia, qué medidas de evacuación estaban previstas y qué falló".

"Lo mínimo que merecen quienes han perdido a sus seres queridos es transparencia. Y es también una obligación para aprender de lo ocurrido y evitar que una tragedia así vuelva a repetirse en nuestra tierra", ha manifestado la secretaria general.