Montero (PSOE-A) anima a debatir sobre la "forma de proteger" las "hablas andaluzas" tras su promesa de impulsar una ley

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en Jaén, en el acto del PSOE-A para celebrar el Día de Andalucía de 2026. (Foto de archivo del 21 de febrero). - PSOE-A

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha saludado este martes que haya "debate sobre la forma de proteger" las "hablas andaluzas", y ello tras la promesa que realizó el pasado sábado de impulsar una ley para protegerlas.

La líder del PSOE-A protagonizó el pasado sábado, 21 de febrero, un acto de partido en Jaén con motivo del día de Andalucía que se conmemora el 28 de febrero, y donde se comprometió si alcanzaba el Gobierno de la Junta tras las próximas elecciones --previstas para este año-- a diseñar una ley para "impulsar y preservar" las hablas andaluzas, si bien en ese momento utilizó el concepto de "lenguas andaluzas".

María Jesús Montero defendió en su intervención en ese acto que la "identidad andaluza" se expresa también "en nuestro habla", y al respecto comentó que "no hay nada que identifique más fuera de Andalucía a un andaluz que cuando se le escucha hablar", y subrayó que a ella no se le había ocurrido al llegar al Gobierno de España "disimular" su acento o avergonzarse "por hablar en andaluz", aunque le "hacen caricatura" por ello.

"Nunca me avergoncé de mi acento; todo lo contrario, lo llevo con ilusión y con orgullo", proclamó la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A, quien se comprometió a impulsar desde la Junta si llegaba a ser presidenta "una ley de lenguas andaluzas que nos permita preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor de lo que significa expresarnos como andaluces con orgullo, sin complejo, siendo capaces de defender nuestros orígenes".

Ya este martes, día 24, la dirigente socialista ha publicado un comentario sobre esta cuestión en su cuenta en la red social 'X', antes Twitter, en el que da por "bienvenido el debate sobre la forma de proteger nuestra expresión".

"Es más correcto hablar de ley de hablas andaluzas que de lenguas", matiza María Jesús Montero antes de indicar que su "compromiso es impulsar una norma para dignificarlas y protegerlas, tal y como dice el artículo 10.3 de nuestro Estatuto" de Andalucía.