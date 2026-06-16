Montero reconoce que es una "posibilidad real" que se postule para ser senadora autonómica junto a Espadas y Susana Díaz

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto al portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, al inicio de la reunión de la Interparlamentaria regional socialista. A 10 de enero de 2026 en Alcalá de Guadaíra, Sevilla (Foto de arc - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reconocido este martes que es una "posibilidad real" que pueda optar en el Parlamento andaluz a ser elegida como senadora por designación autonómica, condición en la que espera que repitan en la nueva legislatura sus predecesores al frente de la federación socialista andaluza, es decir, Juan Espadas y Susana Díaz.

Así lo ha indicado la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en respuesta a preguntas de los periodistas sobre si ha decidido optar a uno de los nueve puestos de senadores por designación autonómica que el Pleno de la Cámara deberá elegir al inicio de la XIII legislatura que acaba de conformarse.

Tras subrayar que le llama la atención "el interés" que despiertan asuntos relacionados con su persona, Montero ha subrayado que la simultaneidad de la "condición de senador y de responsable de la oposición ha sido una tónica y una constante" en sus "predecesores" al frente del PSOE-A, por lo que "no es nada nuevo ni nada anormal", y ha insistido por ello en señalar que le "extraña" y le "llama la atención" lo que "siempre se quiere trasladar y poner el foco" en relación a su persona.

En esa línea, ha comentado que "es mucho más importante hablar de la situación de los centros sanitarios" que de ella misma, y que "los ciudadanos tienen que estar hartos de que hablemos de los políticos, de sus vidas, de sus historias, cuando lo importante es cómo vamos a mejorar sus condiciones".

En todo caso, la dirigente socialista ha apuntado que "este tema" de la elección de senadores "todavía no se ha abordado al interior" de su partido, y "todavía no ha llegado el momento" en el que "se vaya a sustanciar el Pleno" del Parlamento que lo aborde.

Montero ha confirmado que su "vocación sería" que tanto Susana Díaz como Juan Espadas "continuaran en esa tarea" que actualmente desempeñan de senadores autonómicos, "si ellos así lo desean y lo quieren", ha apostillado antes de añadir que habrá "ocasión de hablar de esto cuando llegue la convocatoria del Pleno que va a decidir sobre la designación de estos senadores".

Aludiendo también a su papel como vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero ha defendido que es "una posibilidad real" el que opte a ser senadora, pero "con toda sinceridad" ha querido dejar claro que no se ha "hablado al interior del partido todavía ni de la designación de senadores ni del resto de órganos que se eligen por parte del Parlamento, desde el Consejo Audiovisual hasta el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas", ha añadido.

PODRÍA SER SENADORA TRAS DEJAR EL CONGRESO

Para tomar posesión de su escaño en el Parlamento andaluz, que asumió en la sesión de constitución de la XIII legislatura el pasado jueves, 11 de junio, Montero tuvo que renunciar previamente al asiento en el Congreso de los Diputados que logró tras encabezar la lista del PSOE por Sevilla en las pasadas elecciones generales de 2023.

De esta manera, su elección como senadora por designación autonómica le permitiría mantener un escaño en las Cortes Generales, en Madrid, a la vez que cumple su compromiso de ejercer la oposición al Gobierno que el PP-A aspira a volver a conformar con Juanma Moreno como presidente si para ello sella un acuerdo con Vox que le garantice los apoyos necesarios para dicha investidura.

De acuerdo al resultado de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, al PSOE-A le corresponderían tres propuestas de senadores autonómicos en la nueva legislatura, la misma cifra con la que ha contado en el periodo precedente.

En relación a la XII legislatura, Montero ha confirmado que la idea es que el Grupo Socialista vuelva a proponer al actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, y a la expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, como senadores por designación autonómica, y la novedad radicaría en que, en vez de volver a proponer a Víctor González para el otro escaño que le correspondería en la Cámara alta, postularía a María Jesús Montero.