Montero reivindica la democracia y llama al cambio en Andalucía en el 50 aniversario de la Constitución

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha participado este 6 de diciembre, Día de la Constitución, en la conmemoración de los 50 años de democracia en España, destacando la importancia de la unión, la conquista de derechos y la valentía de cambiar en Andalucía.

Según ha informado el partido en una nota, Montero ha enmarcado la movilización ciudadana del 4 de diciembre de 1977, cuando miles de andaluces salieron a la calle para reclamar la igualdad y la autonomía plena, señalando que aquella "lucha por la democracia no cayó del cielo, hubo que pelearla". La líder socialista ha calificado estas manifestaciones como "el grito de dignidad" que iluminó el camino hacia la autonomía y la democracia en la comunidad.

En su intervención, Montero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantener viva la movilización en favor de la igualdad, la justicia social, los derechos, las libertades y los servicios públicos en Andalucía.

Ha alertado sobre el "fortalecimiento de la ultraderecha", que, según ha señalado, podría suponer "retrocesos e involución" en la región, y ha defendido los valores de europeísmo, solidaridad, feminismo y compromiso social como base de la convivencia democrática.

La secretaria general del PSOE-A ha subrayado que los andaluces quieren seguir avanzando y que el partido seguirá trabajando para acompañar a la ciudadanía en la construcción de un futuro mejor. "50 años de democracia y lo mejor está por venir, Andalucía quiere cambio", ha concluido.