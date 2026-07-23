Montero reivindica la "forma de gobernar" del Ejecutivo de Sánchez en el tercer aniversario del 23J

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero (c), al inicio del Pleno. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Pleno del Parlamento andaluz ha abordado este jueves, 23 de julio, un relevo en la - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves, al hilo del tercer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, la gestión del Gobierno de España del que ella misma formó parte hasta el pasado mes de marzo como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha venido demostrando en este tiempo que "existe otra forma de gobernar".

Así lo ha reivindicado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha destacado que "hoy España crece más que las grandes economías europeas, alcanza cifras récord de empleo, registra el paro más bajo de los últimos 17 años, reduce la inflación y rebaja su deuda".

"Queda camino por recorrer y tenemos que seguir haciendo que ese crecimiento llegue a todas las familias", ha apostillado María Jesús Montero antes de agregar que "hay una diferencia evidente" entre la manera de actuar del Gobierno de Sánchez y "quienes hicieron de los recortes, la precariedad y el deterioro de los servicios públicos su forma de gobernar".

Frente a ellos, "este Gobierno ha elegido proteger a la mayoría de la gente", según ha defendido la líder del PSOE-A, que ha cerrado su comentario con el llamamiento "todos a una. Como en el 23J", ha remachado María Jesús Montero.