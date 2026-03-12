Montero se reúne con FOAM y se fija "acabar con las listas de espera" en dependencia como prioridad si gobierna la Junta

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una reunión con FOAM - PSOE

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido este jueves una reunión en Sevilla con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores-FOAM.

"Me voy con mucha tarea y ellos y ellas con mi compromiso, el del PSOE-A, de que la Ley de Dependencia va a ser prioridad en mi gobierno como presidenta de la Junta de Andalucía", ha destacado Montero en un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press.

La reunión ha tenido lugar en la sede regional socialista. En concreto, ha mantenido un encuentro con responsables de la dirección de la Federación.