Montero señala que Moreno ha incorporado en la Junta a "los herederos ideológicos de los asesinos de Blas Infante"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios tras el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, que se celebra en el Parlamento Andaluz. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha vuelto a señalar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por incorporar en el ejecutivo andaluz "a los herederos ideológicos de los asesinos de Blas Infante", en el marco del 90 aniversario del fusilamiento del padre de la patria andaluza.

"Asumir sus ideas es una traición a Andalucía y una falta de respeto a Blas Infante, sus ideas y su legado", ha afirmado la líder de los socialistas andaluces este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Montero ha puesto en valor la figura de Blas Infante, "fusilado por defender a Andalucía y a sus trabajadores" y ha señalado que "homenajear" su figura es "reivindicar la dignidad y la autonomía de Andalucía".

"Ahora que soplan vientos reaccionarios, empeñados en blanquear con falsedades el franquismo, los andaluces y las andaluzas debemos recordar que las derechas siempre nos negaron el derecho a progresar en igualdad y que a algunos, como a Blas Infante, les costó la vida defenderlo", ha subrayado.

En esta línea, Montero ha recordado que el cuerpo de Blas Infante "sigue sin aparecer, al igual que el de más de cien mil personas víctimas de la guerra civil en nuestro país". Por ello, ha abogado por "recuperar la memoria democrática". "Es defender la grandeza de nuestra tierra", ha aseverado.

"Honremos hoy al padre de la patria andaluza haciendo realidad sus últimas palabras: "¡Viva Andalucía libre!", ha concluido.