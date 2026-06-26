Montero: Si Moreno priorizara a Andalucía "recibiría ya en julio" 130 millones del Gobierno para vivienda pública

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha manifestado este viernes que si el presidente de la Junta en funciones y del PP-A, Juanma Moreno, "mirara por Andalucía más que por (Alberto Núñez) Feijóo" --el presidente nacional del PP--, esta comunidad autónoma "recibiría ya en julio una inversión del Gobierno de España de 130 millones de los 1.200 que llegarían para construir vivienda pública".

Así lo ha subrayado la líder del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha querido denunciar el "bloqueo" por parte de Moreno "a la inversión estatal para vivienda pública en la comunidad", secundando unas palabras de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, según han explicado desde el PSOE-A.

En esa línea, María Jesús Montero ha señalado que, "como bien dice la ministra" Isabel Rodríguez, que este pasado jueves participó junto a Moreno en una entrega de llaves de viviendas públicas en Sevilla, dicha inversión pública "es lo que quieren las y los andaluces".

Frente a ello, ha criticado la "cerrazón" de Moreno, "empeñado en recurrir el Plan Estatal de Vivienda", que es "solo por puro interés partidista", según ha zanjado la secretaria general del PSOE-A.