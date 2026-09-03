Montero subraya tras reunirse con la presidenta del Parlamento andaluz la vocación de "oposición útil" del PSOE-A

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, y la portavoz del G.P Socialista, María Jesús Montero, durante la reunión del día de hoy. A 3 de septiembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestr - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha subrayado este jueves que la federación socialista andaluza afronta la nueva legislatura --la XIII de la autonomía-- como "una oposición útil y con el objetivo claro de ser la voz de las reivindicaciones de la mayoría social andaluza".

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo del encuentro que ha mantenido en el Parlamento con Ana Mestre, en el marco de la ronda de reuniones que la presidenta de la Cámara andaluza ha convocado esta semana con los portavoces de los grupos, coincidiendo con el inicio de un nuevo curso político y periodo de sesiones.

"Desde el PSOE-A afrontamos esta legislatura con una oposición útil y con el objetivo claro de ser la voz de las reivindicaciones de la mayoría social andaluza", ha subrayado María Jesús Montero.

Ha agregado que el Grupo Socialista, del que ella es portavoz, ya está "trabajando en esa dirección", y "ha registrado 109 iniciativas en las siete primeras comisiones parlamentarias para abordar los problemas que de verdad ocupan y preocupan a los andaluces".

"La situación de las universidades públicas, los seísmos en Granada, la financiación universitaria y la gestión de los graves incendios de este verano, como los de Los Gallardos, en Almería, y Niebla, en Huelva, son algunos de los asuntos que vamos a llevar al Parlamento", ha avanzado la líder del Grupo Socialista para finalizar su comentario.