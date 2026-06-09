Montero valora "las competencias y el talento" de Latorre para mantener la Diputación de Jaén "al servicio de la gente"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (1d), junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández (2d), en el pleno extraordinario de la Diputación de Jaén. - Ángel Díaz - Europa Press

JAÉN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha felicitado a Juan Latorre tras ser elegido presidente de la Diputación de Jaén y ha destacado que "tiene las habilidades, las competencias y el talento que van a permitir unos buenos años" en esta administración al servicio de los municipios y la gente".

Así lo ha indicado este martes a los periodistas antes de asistir al pleno extraordinario en el que se ha materializado el relevo al frente de la Diputación jiennense tras la reciente renuncia de Francisco Reyes al cargo, que ocupaba desde 2011, para tomar posesión de su acta como parlamentario autonómico.

Montero ha deseado a Latorre "toda clase de éxitos" en esta nueva etapa. "Cuenta con el apoyo del PSOE de Andalucía para que siga llevando esa senda que siempre ha sido marca de la casa en la Diputación de Jaén, la de poner a los ciudadanos por encima de cualquier otro objetivo político, la de ser capaces de dar respuestas hasta en los lugares más recónditos a los que no llegan el resto de administraciones y que todos sientan la igualdad de oportunidades", ha afirmado.

Igualmente, ha considerado que es una persona "que tiene las habilidades, las competencias y el talento que van a permitir sin duda unos buenos años en la Diputación al servicio de los municipios y de la gente".

En su opinión, además, tiene "una referencia estupenda" en Reyes, que "ha realizado un trabajo impresionante" durante todo el tiempo en el que ha sido presidente de la Administración provincial.

"Ha dejado su impronta en la manera de cohesionar a los municipios, atender a las zonas que han tenido especiales dificultades y aportar inversiones que han permitido que los pueblos pequeños puedan brindar igualdad de oportunidades en los servicios públicos a la ciudadanía", ha declarado Montero.