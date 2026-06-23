Montero valora el "compromiso" del Gobierno en forma de ayudas con municipios andaluces afectados por borrascas

Archivo - La entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero preside la reunión con las organizaciones agrarias. A 27 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha destacado este martes que son ya 361 los municipios andaluces que han recibido ayudas del Gobierno de España para financiar "al cien por cien" daños ocasionados por borrascas, con una inversión de 1.029 millones de euros que se suma a 1.081 millones destinados en ayudas directas a agricultores y ganaderos de la comunidad.

"Cuando miles de vecinas y vecinos lo estaban pasando mal por el temporal que golpeó a numerosos municipios andaluces, hace unos meses, el Gobierno de España se comprometió a estar a su lado. Las cámaras se fueron, pero el compromiso permaneció intacto", ha resaltado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta de la red social X.

María Jesús Montero se ha pronunciado así después de que el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, haya informado este martes de que el Ejecutivo ha resuelto ya 1.029 millones de euros para financiar al 100% los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó a Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Unas ayudas que han sido aprobadas para 361 municipios andaluces y que reflejan "el compromiso del Gobierno de España de estar al lado de los ayuntamientos y de la ciudadanía cuando se producen situaciones excepcionales, movilizando todos los recursos necesarios para acelerar la recuperación económica y social de las zonas afectadas", según ha indicado el delegado.