María Jesús Montero (c), durante la visita a la sede de Aprompsi en Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado la labor que Aprompsi, Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén, lleva a cabo para que las personas con discapacidad "se puedan desarrollar en plenitud".

Así lo ha indicado a los periodistas durante la visita que ha realizado este viernes a su sede en la capital jienennse, donde ha destacado que unas 5.000 personas con diferentes grados de discapacidad son atendidas diariamente por esta entidad.

Unas personas que, según ha dicho, "necesitan de las políticas públicas, mediadas en este caso por Aprompsi, que permitan procurar su "autonomía" y "la capacidad de desarrollar al máximo su proyecto personal".

"Por tanto, poner todos los medios a nuestro alcance para que estas personas consigan su fin y el fin de sus familiares, que no es otro, por supuesto, que alguien pueda desarrollar su propio proyecto", ha afirmado la dirigente socialista.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Aprompsi hace posible "visibilizar la discapacidad y, por tanto, reivindicar todas las herramientas, todos los derechos que permitan que estas personas se puedan desarrollar en plenitud".

"Esto es quizás la parte más importante, más allá de las atenciones directas que está desarrollando", ha considerado Montero, quien ha visitado la sede de Apromspi junto a su presidenta, Ana María Quílez, y acompañada por los secretario generales del PSOE en la provincia y la capital, Juan Latorre y Julio Millán.