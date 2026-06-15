Montero valora el plan del Gobierno para invertir el triple en I+D para la salud de mujeres: "Un nuevo paso" en igualdad

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jaén. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado este lunes el "nuevo paso en materia de igualdad" que da el Gobierno de España, del que ella era vicepresidenta y ministra hasta finales del pasado mes de marzo, "con la puesta en marcha de un plan que triplicará la inversión en I+D destinada específicamente a la salud de las mujeres, alcanzando los 18 millones de euros".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la dirigente socialista ha aplaudido así el anuncio que este lunes ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de que el programa 'Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud' triplicará la inversión en investigación y desarrollo (I+D) destinada específicamente a la salud de las mujeres, hasta alcanzar los 18 millones de euros.

María Jesús Montero ha defendido que se trata de "una medida que contribuye a corregir una brecha histórica en la investigación biomédica y que supone avanzar hacia una sanidad más equitativa".

La líder del PSOE-A y exvicepresidenta primera del Gobierno ha subrayado la apuesta del Gobierno por una sanidad más equitativa que sea "capaz de responder a las necesidades de toda la población, favoreciendo diagnósticos más tempranos, tratamientos más eficaces y una mejor atención a enfermedades con una alta prevalencia entre las mujeres, como la endometriosis".