Montero valora que Puente "asuma su responsabilidad con la máxima dignidad y respeto a las víctimas"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa, para abordar asuntos en relación a la convocatoria de elecciones en Andalucía. A 24 de marzo de 2026, en Sev - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha valorado este martes la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes con la que "ha asumido su responsabilidad con la máxima dignidad y respeto a las víctimas y sus familias".

"Ha ofrecido explicaciones, ha propuesto soluciones y ha afrontado los momentos más difíciles sin esconderse. La responsabilidad política no se proclama, se ejerce", ha publicado la también vicesecretaria general del PSOE en su cuenta en la red social X, consultada por Europa Press.

Montero concluye su mensaje subraya la diferencia entre exigir la dimisión "a los demás y asumirla cuando corresponde es una cuestión de hechos, no de discursos". "Efectivamente, no todos somos iguales. Gracias, ministro", ha concluido.

La decisión, anunciada por el propio ministro este martes al cierre de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.