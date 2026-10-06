Montero ve "interesante explorar" candidaturas conjuntas de izquierda al Senado en algunas circunscripciones el 29N

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha señalado este martes que le parece "interesante lo que está explorando" su partido "en Valencia" acerca de la posibilidad de aunar candidaturas conjuntas de formaciones de izquierda al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en circunscripciones en las que el voto por separado a dichas formaciones no se traduzca en escaños.

Así lo ha señalado la líder socialista andaluza a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, en la que ha defendido que le parece "interesante que, en aquellas circunscripciones en donde realmente el voto que va dirigido a nuestra izquierda es un voto que no se termina convirtiendo en un escaño", en este caso de senador, se pueda "dialogar, debatir, intentar llegar a acuerdos para concurrir conjuntamente".

"Es una exploración a la que estoy atenta para ver, efectivamente, si ahí hay una capacidad de hacer un mejor rendimiento del voto progresista", ha señalado María Jesús Montero, que también es senadora por designación del Parlamento andaluz.

En ese punto, la vicesecretaria general del PSOE federal ha subrayado que "siempre" ha animado a que la candidatura del espacio a la "izquierda" de los socialistas "se aúna, para que no haya ninguna pérdida de voto", por lo que del mismo modo entiende que "puede ser una exploración interesante" la de presentar candidaturas conjuntas al Senado en "aquellas circunscripciones donde ese voto no se traduce en senadores".