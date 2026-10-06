Montero ve al PP "a la desesperada" contra el PSOE al pedir su imputación por el 'caso cloacas'

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha señalado este martes que el PP demuestra ir "a la desesperada" contra el PSOE y que no tiene "ninguna propuesta" que trasladar a la ciudadanía ante la petición que ha realizado el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de imputar al PSOE en el denominado 'caso cloacas' que se .

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la también secretaria general de los socialistas andaluces se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre dicha solicitud de imputación de la que se ha enterado en el transcurso de dicha comparecencia ante los medios.

Montero ha señalado que, con esa iniciativa, los 'populares' demuestran estar "en la absoluta desesperación", y después de llevar "casi cuatro años pidiendo elecciones, ahora que las convoca el presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre, "se han echado a temblar".

La dirigente socialista ha criticado además que quien solicite la imputación del PSOE sea un partido como el PP que fue "imputado en los tribunales por financiación ilegal a título lucrativo", y ha considerado que "esta política de bronca, de bulo, de mentira que permanentemente la derecha intenta instalar en el debate público pone de manifiesto la falta de proyectos, de iniciativa, la incapacidad de dar respuesta a los problemas de la gente".

En esa línea, ha denunciado que los 'populares' buscan "fiarlo todo a la política basura, a la política del bulo, de la mentira, porque saben que los intereses que están detrás de ellos no se pueden confesar, porque son los de las élites".

"Lo hemos visto en todas aquellas iniciativas en las que el Gobierno ha priorizado a la gran mayoría de los ciudadanos frente a sectores concretos privilegiados", y a las que el PP "siempre ha votado en contra", según ha continuado Montero, que en todo caso ha querido trasladar la "absoluta tranquilidad" que sienten en el PSOE en relación a sus "cuentas".

CRÍTICAS A AZNAR Y A AYUSO

Por otro lado, Montero ha criticado a preguntas de los periodistas las declaraciones que este pasado lunes realizaba el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar augurando que si el PSOE de Pedro Sánchez y sus aliados vuelven a gobernar de nuevo tras las elecciones del 29N, España acabaría siendo "una república".

La líder del PSOE-A ha opinado que si el PP "pretende conseguir una mayoría suficiente" en dichos comicios, "no va a pasear mucho en este periodo" preelectoral a José María Aznar, "porque cada vez que habla sube el pan".

Además, ha señalado que siente un "absoluto rechazo" y "desconfianza" hacia quienes "siempre tratan de hacer valer sus propuestas políticas a partir del miedo", y se ha preguntado si, con dichas declaraciones, Aznar pretendía "meter miedo sobre un tema constitucional que en ningún momento se ha planteado en este país" por parte del PSOE, que "siempre" ha trasladado que "apoya una Constitución que establece, sin género de dudas, la monarquía parlamentaria" como forma de organización del Estado en España.

"¿Por qué hay que poner ahora esto sobre el tapete y en cuestión?", se ha preguntado Montero, que ha cuestionado si es que Aznar "quiere que el debate se dirija sobre ese entorno" porque los 'populares' "no tienen propuestas concretas sobre la política de vivienda", o "porque simplemente se trata de hacer ruido".

Frente a ello, quien fuera también vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez ha replicado que "miedo de verdad" dan "las políticas que ellos (los representantes del PP) están protagonizando en el Congreso de los Diputados", y a que "la mayoría social les abra camino".

"Miedo da un gobierno con (Santiago) Abascal" --el líder de Vox-- y "lo que está ocurriendo en el resto del mundo con esas olas reaccionarias", ha abundado Montero, quien ha incidido así en criticar la "política de meter miedo permanentemente en base a bulos, a mentiras, a cosas que no tienen ningún fundamento".

Por otro lado, la dirigente socialista ha tildado de "gravísimo" que una presidenta de comunidad autónoma como la madrileña Isabel Díaz Ayuso ponga en cuestión la limpieza del voto por correo ante las próximas elecciones generales.

Montero ha llamado la atención acerca de la "casualidad" de que, en las últimas horas, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho una "barbaridad" semejante respecto a las elecciones de medio mandato que se celebran el mes que viene en el país norteamericano, y en ese sentido ha indicado que si "ha habido un día en el que más han coincidido los discursos" de Ayuso y Trump "ha sido ayer" al hilo del voto por correo.

Por ello, ha señalado que el PP está "instalado" en una "política 'trumpista'" que supone "una absoluta falta de todo, de decoro, de democracia", además de "una irresponsabilidad", según ha agregado Montero antes de apostillar que "quien no garantiza el resultado de unas elecciones, quien cuestiona permanentemente lo que los ciudadanos expresan en las urnas, es el Partido Popular, que el día uno" en el que empieza a gobernar "la izquierda, siempre está pidiendo repetición electoral, da igual por qué motivo", ha añadido.

Montero ha querido defender en este punto que "España es uno de los países democráticos con mejor ranking en la escala del mundo", y que "la democracia en nuestro país solo la pone en cuestión siempre el Partido Popular" y también Vox, según ha apostillado antes de concluir criticando que ni el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, haya salido a "corregir" a Ayuso, ni el líder del PP andaluz, Juanma Morneo, "se desmarque" de esas declaraciones de la presidenta madrileña.