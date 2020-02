Montesinos (PP): "Sánchez debe cancelar la reunión con Torra y decirle que haga las maletas y se vaya a su casa"

Publicado 05/02/2020 9:21:09 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha insistido este miércoles, a 24 horas del encuentro programado en la sede de la Generalitat entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Quim Torra, en que el jefe del Ejecutivo debe "cancelar" esta cita para situarse "al lado de las instituciones y del Estado de Derecho" y decirle a Torra "que haga las maletas y se vaya a su casa".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Montesinos ha confirmado que el PP va a acudir a los tribunales en Cataluña para denunciar a Torra por "usurpación de funciones porque según el propio Estatut ya no debería estar al frente de la Generalitat porque la Junta Electoral Central (JEC), es decir, los tribunales lo han inhabilitado".

"Desde el PP hacemos el trabajo que debería hacer el Gobierno de España y Sánchez debe tomar una decisión, estar al lado de la Constitución y del Estado de Derecho o estar al lado de quienes atacan las instituciones e incumplen las reglas del juego", ha asegurado el también diputado del PP por Málaga, que ha defendido que Sánchez "no debería acudir a la reunión con Torra y le debería decir que haga las maletas y se vaya a su casa".

Montesinos ha recordado que tras los episodios violentos registrados en Barcelona antes de las elecciones el propio Pedro Sánchez "le dijo a Torra que no tenía nada que hablar con él porque en lugar de representar a todos los ciudadanos y a las instituciones se puso del lado de los radicales, pero ahora necesita a los independentistas para seguir durmiendo en Moncloa y por eso va a recibir al inhabilitado Torra y quiere llevar a cabo un negociación bilateral con Cataluña para dar privilegios al Gobierno catalán y no tratar a todas las comunidad por igual, algo intolerable".

El dirigente popular ha asegurado que la denuncia que presentará en su partido en Cataluña contra Torra, de la que ha no adelantado más detalles, sigue la línea de la planteada ante la JEC para su inhabilitación para "hacer lo que no hace el Gobierno central, que no toma decisiones en defensa del interés general de los españoles".

"Lo que tenemos claro es que al señor Torra hay que cesarle en sus funciones porque está usurpando un cargo que no le pertenece", ha insistido Montesinos, que ha recordado que "el Gobierno de Sánchez tiene a su disposición la aplicación de la Constitución, que le permite actuar en Cataluña ante una persona que se sitúa al margen de la ley y del Estado de Derecho".

Por último, el diputado del PP también ha criticado que el Gobierno mantenga su intención de abrir una mesa de diálogo en Cataluña cuando "los independentistas quieren tratar la autodeterminación y la amnistía, lo que supone de facto que los independentistas quieren acabar con la igualdad de todos los españoles mientras el Gobierno mira para otro lado".