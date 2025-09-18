Montilla destaca el potencial de las inversiones en el aeropuerto de Granada para "impulsar el crecimiento" de actividad

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado las inversiones que contempla en el Aeropuerto Federico García Lorca el plan trasladado por Aena al Ejecutivo central en tanto prevén actuaciones entre 2027 y 2031 que servirán para "impulsar el crecimiento de la actividad aeroportuaria, mejorar la experiencia de los pasajeros y seguir avanzando en sostenibilidad".

Así lo ha señalado en una nota de prensa la Subdelegación del Gobierno en Granada, que ha detallado que el aeródromo ubicado en Chauchina, en el área metropolitana de Granada, afrontará "una profunda modernización" gracias a las actuaciones contempladas por Aena en dicho plan de inversiones, el cual se incluirá en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (2027-2031). Este plan, que ha sido presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla una inversión global de cerca de 12.888 millones de euros para los 46 aeropuertos de la red, más dos helipuertos.

Entre las actuaciones planificadas se encuentran la regeneración del pavimento de las pistas del aeropuerto, con una inversión de alrededor de 22 millones de euros; la ampliación de la zona de llegadas, con un coste estimado en algo más de dos millones de euros; la reconfiguración de la plataforma de estacionamiento de aviones; la construcción de marquesinas en la zona de embarque y de autobuses o la regeneración de pavimentos en los accesos.

También se incluyen proyectos para "modernizar y mejorar los procesos de calidad en el área de terminal, el equipamiento de seguridad y el relacionado con la sostenibilidad como la sustitución de calderas por sistemas de climatización eficiente y la migración completa a iluminación LED en todas las instalaciones del aeropuerto". Al margen de estas actuaciones, el subdelegado ha detallado que el próximo año está previsto que entre en funcionamiento la nueva maniobra de aproximación instrumental a la pista 27 del aeropuerto.

Así, ha resaltado que se trata "de un plan estratégico que da continuidad a las ampliaciones y renovaciones realizadas en los últimos años en nuestro aeropuerto y que permite, por un lado, ofrecer un mejor servicio y estar preparado para acoger más líneas y pasajeros y, por otro, apostar por la sostenibilidad de estas infraestructuras estratégicas". Estas intervenciones se sumarán a las realizadas recientemente, como la ampliación de la sala de embarque, con la que se han incorporado dos nuevas puertas y un núcleo de aseos, junto con la mejora de las zonas de control de seguridad y pasaporte, actuación que supuso una inversión superior a los tres millones de euros.