Montillana (Granada), epicentro de tres seísmos de baja magnitud en los dos últimos días

Terremoto de magnitud 1,9 con epicentro en Montillana (Granada) - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio granadino de Montillana ha sido epicentro de tres seísmos de baja magnitud entre este miércoles y jueves, según se desprende de los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional, consultados por Europa Press.

El primero de los terremotos se produjo cerca de las diez de la mañana del miércoles y tuvo magnitud 2,5. El segundo, de magnitud 2,3, se registró en torno a las 14,44 horas.

Este jueves se ha producido otro sobre la una de la tarde de menor intensidad, 1,9. Desde el Ayuntamiento se ha querido trasladar a través de las redes sociales un mensaje de calma a los vecinos, recalcando que se está en "contacto permanente con los servicios de emergencia, realizando un seguimiento de la situación en tiempo real y coordinando cualquier actuación que sea necesaria".

Por su parte, la Diputación de Granada informó el miércoles por la tarde de que mantiene el seguimiento de los pequeños movimientos sísmicos registrados en el entorno de Montillana, Noalejo y Benalúa de las Villas.

Según los datos iniciales disponibles, se trata de movimientos de baja magnitud, por lo que no se esperan daños relevantes, aunque pueden haberse percibido vibraciones, ruido o un golpe seco en los municipios más próximos.

Desde la Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias se mantiene la coordinación preventiva con los servicios correspondientes y se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y comunicar cualquier incidencia a través de los canales habituales de emergencia.