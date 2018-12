Montserrat (PP) pide el cese de la ministra Delgado, pues es "machista" y así no se lucha contra el maltrato

Publicado 25/11/2018 14:36:04 CET

CÓRDOBA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha dicho este domingo que en su partido no aceptan "lecciones del PSOE, ni de Pedro Sánchez, ni de Susana Díaz" en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, pues, "si quieren dar ejemplo" en este campo, "lo que tienen que hacer es cesar inmediatamente a la ministra Delgado", ya que "ha tenido actitudes machistas y homófobas".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante la presentación en Córdoba del Pacto contra la Violencia de Género en Andalucía junto a los candidatos números uno y dos del PP por Córdoba al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto y Beatriz Jurado, respectivamente, Monsterrat ha recordado que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras exhibir dichas actitudes, "continúa sentada en el Consejo de Ministros", y eso cuando, además, "ha sido reprobada tres veces".

"Por tanto, si quieren dar un ejemplo a toda la sociedad de que de verdad se creen la lucha a favor de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, lo que tienen que hacer es cesar inmediatamente a la señora Delgado", mientras que, para aplicar en Andalucía "el Pacto de Estado contra la Violencia de Género" promovido por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, "lo que tienen que hacer es cumplir con ese pacto", dedicando al mismo "el dinero" del que dispone, "gracias al presupuesto del PP que el PSOE votó en contra".

Así, lo que debía haber hecho ya la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, era "ejecutar este dinero para un plan de igualdad y para un plan estratégico en el desarrollo del Pacto de Estado", que es lo que sí hará el PP, según ha subrayado, cuando gane las próximas elecciones andaluzas.

En cuanto al acto de este domingo en Córdoba, la también exministra de Sanidad ha dicho que ha buscado rendir "homenaje a todas las víctimas de violencia de género, a todos sus hijos, a todas las mujeres que cada día sufren, desde la oscuridad y la soledad, la violencia de género", y a las que ha dicho que, ante esa situación, "hay esperanza, que hay salida, que no las vamos a abandonar, que no las vamos a dejar nunca jamás solas".

De hecho, según ha insistido, el PP fue el que promovió "el Pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género, porque la mayor desigualdad que puede sufrir una mujer es la violencia por el solo hecho de ser mujer y, por tanto, el PP a través de este Pacto de Estado envía tres mensajes muy potentes, primero a todas las mujeres víctimas, a todas sus familias y a sus hijos", diciéndoles "que no estáis solas, que hay salida y que la sociedad no les va a abandonar".

El segundo "gran mensaje" que envía el PP "es al maltratador, que no tiene cabida en nuestra sociedad demócrata, y también un mensaje muy potente de que toda la sociedad, a través de este Pacto de Estado estamos involucrados en la lucha contra la violencia género, que no vamos a mirar hacia otro lado, sino que todos juntos vamos a trabajar para erradicar está lacra".

Para ello, según ha reiterado, el anterior Gobierno del PP puso "el dinero suficiente, a través también del Ministerio de Interior, con José Antonio Nieto como secretario de Estado de Seguridad", para que "las comunidades autónomas, el Gobierno de la Nación y los ayuntamientos lucharán cada día para erradicar la violencia de género, pero vemos cómo la Junta de Andalucía no está ejecutando los planes de igualdad y no está ejecutando los planes estratégicos en la lucha contra la violencia de género".

LLAMADA A LA "UNIDAD"

Por su parte y en declaraciones a los periodistas, el cabeza de lista del PP por Córdoba al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha asegurado que el de hoy "es el día en el que todos tenemos que olvidar las diferencias que tenemos en lo que se refiere a la lucha contra la violencia de género, en la protección de la igualdad de las mujeres, para una igualdad real y una igualdad rápida, que necesitamos que en Andalucía y en España sea una realidad cuanto antes".

"Desgraciadamente --ha proseguido-- no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo cree que detrás de la lucha contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres tiene que haber una gran unidad", pues "hay algunos que consideran que es una oportunidad para dividir, para imponer un planteamiento ideológico y para sacar rédito electoral", mientras que en el PP rechazan "esa opción", ya que les preocupan "mucho más los derechos de las mujeres y que no haya ni una sola víctima más de violencia de género", con medidas como las indicadas por Montserrat.