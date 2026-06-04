Los monumentos nazaríes de Granada recibieron 297.525 visitas en 2025

Archivo - En cuanto a los monumentos nazaríes que más interés despiertan entre los turistas, sobresale el Bañuelo, uno de los baños árabes públicos mejor conservados de la península. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los monumentos nazaríes de la ciudad de Granada ubicados en el barrio del Albaicín recibieron durante el pasado año 2025 un total de 297.525 visitas turísticas según los datos aportados a Europa Press por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Estos espacios patrimoniales son el Bañuelo (El Hammam al-Yawza o Baño del Nogal), el Maristán (el primer hospital de Granada), el Palacio de Dar al-Horra (la residencia oficial de la madre del último emir granadino, Boabdil) y la Casa Morisca Horno de Oro.

Y es que el Patronato de la Alhambra y Generalife gestionan estos monumentos que componen la Dobla de Oro, un itinerario cultural y turístico que trata de impulsar los estrechos vínculos entre el barrio más antiguo de la ciudad, el Albaicín, y el conjunto monumental, ambos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

En cuanto a los monumentos nazaríes que más interés despiertan entre los turistas, sobresale el Bañuelo, uno de los baños árabes públicos mejor conservados de la península. Un total de 112.426 personas pasaron en 2025 por este Hammam al-Yawza o Baño del Nogal, conocido desde finales del siglo XIX con el diminutivo de Bañuelo por ser de menor tamaño que los baños reales de la Alhambra.

El segundo monumento nazarí más visitado el año pasado fue el palacio de Dar al-Horra, llamado así por haber sido la residencia oficial de Aixa la-Horra, mujer de Muley Hacén y madre del último emir granadino, Boabdil. Fueron 68.163 personas quienes pasaron por este espacio que, tras la conquista, fue cedido por los Reyes Católicos a Hernando de Zafra quien lo convirtió en su residencia. En ella se firmaron en 1493 acuerdos con la nobleza mudéjar granadina.

Por orden de número de visitas, a estos dos lugares le siguen el Maristán, que acogió a 59.222 personas en 2025 que pudieron conocer este primer hospital de Granada implantado por Muhamad V en 1365; y la Casa morisca Horno de Oro, una pequeña casa nazarí de una sola planta, a la que se le añadió en el siglo XVI un segundo piso, y que recibió 57.599 visitas turísticas el año pasado.

LAS VISITAS INTERNACIONALES SUPERAN A LAS NACIONALES

En el cómputo global las visitas de turistas internacionales a los monumentos nazaríes de la ciudad superan a las nacionales, de forma que los visitantes españoles fueron 144.467, mientras que los extranjeros que visitaron estos espacios fueron 153.058.

Dentro de esas cifras globales ofrecidas por el Patronato de la Alhambra el Generalife, entre los turistas nacionales prevalecen los llegados de otras comunidades autónomas, que conforman el 68% del total, mientras que los andaluces fueron el 32%.

Y en cuanto al total de visitas internacionales, el 61,46% provenían de países de la Unión Europea, mientras el resto llegaron a visitar los monumentos en la ciudad de Granada desde otros países del mundo.