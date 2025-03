Mora (Adelante) renuncia al escaño en el Parlamento andaluz: "La política es una trituradora que te pisotea sin piedad"

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico, Maribel Mora, ha hecho público este lunes que renuncia al escaño y se retira de la política institucional, por motivos personales y de "salud". "Hay que saber parar y a veces hay que saber cuidarse a uno física y mentalmente", ha señalado.

Mora, diputada por Sevilla, lo ha comunicado a través de su cuenta en la red social X, donde ha emitido un vídeo en que explica que ha decidido dar un "paso al lado en la política institucional" tras más de 30 años siendo activista por los "derechos humanos, por un mundo más democrático desde abajo, por un mundo anticapitalista, feminista, ecosocialista y andalucista" y lo seguirá siendo, aunque "los cargos públicos son provisionales".

Expresa que se siente "tremendamente orgullosa" por lo que ha hecho en estos casi 10 años de cargo público. Mora ejercía de portavoz adjunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, junto a José Ignacio García, de portavoz, como los dos únicos componentes.

"Sin embargo, la política también es una trituradora humana que te pisotea sin piedad, y hay que saber parar y a veces hay que saber cuidarse a uno física y mentalmente", ha indicado Mora en su vídeo en X, apuntando que ese es su momento actual, porque si no lo hace no podrá "seguir luchando por las cosas" en las que cree.

Ha señalado que su etapa en la política institucional ha sido "súper intensa, valiosísima, dura, pero también preciosa", en la que se ha encontrado con personas con las que ha compartido la vida y a las que agradece "muchísimo su ayuda". "Personas valiosísimas que me han ayudado, que me han acompañado y que me han permitido defender los derechos de todas y todos", ha apuntado.