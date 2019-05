Morales destaca el "salto" de Cs en Jaén al pasar de diez a 62 concejales con representación en 23 ayuntamientos

Publicado 28/05/2019 12:27:09 CET

JAÉN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) de Jaén, Raquel Morales, ha destacado este martes el "salto" dado por el partido en la provincia, donde ha pasado de diez a 62 concejales, aumentando su representación de seis a 23 ayuntamientos.

En rueda de prensa, ha agradecido la confianza depositada por los 27.436 jiennenses que han votado a la formación naranja en las elecciones municipales del domingo, que han supuesto la "consolidación" en el territorio jiennense, "tercera provincia andaluza con más número de concejales", tras Granada y Sevilla, y en la que también se ha logrado algo "histórico" como es tener representación en la Diputación.

Ha resaltado que han sido la opción más votada en cuatro localidades: Porcuna, Aldeaquemada y Cárcheles, con mayorías absolutas, y Arjonilla. En estos casos, los candidatos procedían de otras fuerzas con la que habían sido alcaldes, PP en los tres primeros y PA, en el último.

Preguntada por esta cuestión, ha defendido que Cs "hizo bien en abrir a las puertas al talento" con el objetivo de "que pase esto, para incorporar gente que puede liderar cambios en sus municipios, gente respetada y querida".

"Si Ciudadanos abre las puertas al talento, es precisamente por eso, porque entendemos que hay gente que puede sumar, que estaba en otros partidos y ya no se siente representados", ha comentado no sin considerar que "no tenían la mayoría asegurada por el mero hecho de ya haber concurrido en otras elecciones".

Junto a estas poblaciones en las que la formación naranja ha sido primera fuerza, ha resaltado que es "determinante y clave en la formación de gobiernos", como Jaén, Linares, Alcalá la Real, Martos, Castellar, La Guardia, Rus o Jamilena.

"Vamos a gestionar estos resultados con calma y responsabilidad", ha asegurado Morales, quien ha precisado que la decisión sobre pactos corresponde al comité nacional de negociación de gobiernos que, en coordinación con los responsables autonómicos y locales, estudiará "caso a caso" para hacer una propuesta que la Ejecutiva Nacional deberá aprobar.

En este sentido, ha apuntado que cada municipio "es un mundo", de modo que no habrá posición "global", sino se analizarán las diferentes situaciones para "ofrecer la mejor de las alternativas" primando "el interés general".

Esta tarea la afrontan con "seriedad y rigor" y en la que no ha entrado en posibles plazos para cerrar los acuerdos más allá de que intentarán que "sea una negociación ágil". En todo caso, el horizonte está marcado por el 15 de junio, día en que está previsto la constitución de los ayuntamientos y la elección de los alcaldes.

Por otro lado y a pesar de la satisfacción por los datos que dejan estos comicios municipales, ha reconocido que "queda una tarea de implantación y crecimiento" con una labor de "visibilidad" para tener representación en las otras 74 localidades de Jaén.

"Y lo estamos trabajando", ha puesto de relieve la portavoz provincial, quien ha asegurado que siguen trabajando para, dentro de cuatro años, poder llevar el proyecto de Ciudadanos "a todos los rincones".