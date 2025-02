Morales (PSOE) critica que Moreno (PP) fuera a Palma del Río (Córdoba) a "marear y no anunciar nada"

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El recién elegido secretario de Política Municipal del PSOE-A, el cordobés Esteban Morales, ha criticado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, por acudir el pasado fin de semana a Palma del Río (Córdoba) a "marear y no anunciar nada", y tildado de "indecencia" que los palmeños "no reciban los servicios sanitarios prometidos para el Chare" del municipio "por una decisión política del PP".

Junto a ello y según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha criticado que, además, Moreno "se apunta cosas que no son propias, y ahora lo vuelve a hacer al decir que ha resuelto una demanda histórica de Palma, como es tener un juzgado y ser cabeza de partido judicial", cuando resulta que "a él no le corresponde esa decisión, sino que es obligación de una ley orgánica que transforma los juzgados de paz en oficinas municipales de justicia, para acercar el servicio a la ciudadanía".

Según ha subrayado el también diputado provincial del PSOE, "no es verdad lo que les ha dicho a los vecinos de que se tratará de un juzgado de Primera Instancia y de Instrucción, porque no es verdad, y además no dice quién es el autor de esos logros, que es el Gobierno de España".

Por otro lado y tras su elección como secretario de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Morales ha dicho que "vamos a ir de la mano de la mejor candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía con María Jesús Montero, y puedo asegurar que estamos en bloque detrás de una mujer que ha demostrado decisión, conocimiento y gestión para volver a situar a Andalucía en el lugar que se merece".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Palma del Río, Carlos Muñoz, ha reprochado la reciente visita del presidente de la Junta a la localidad "para no anunciar absolutamente nada, para no decirnos nada sobre ninguna inversión ni ningún proyecto relevante, ni nada de infraestructuras".

En contraposición, Muñoz ha anunciado que el PSOE llevará al Pleno municipal una moción para "devolverle la 'H' de hospital al complejo hospitalario de Palma del Río, y que sea verdaderamente un hospital abierto al 100%, con quirófanos, intervenciones periódicas, especialidades médicas, urgencias y camas hospitalarias", y ha recordado que el Hospital de Palma "fue concebido e iniciado por la hoy secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su etapa de consejera de la Junta de Andalucía".