Morales (PSOE) critica en Villanueva de Córdoba la supresión del taxi para los enfermos que precisan diálisis

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y el alcalde de Villanueva de Córdoba, el socialista Isaac Reyes, han criticado la supresión, por parte del Gobierno andaluz del PP, del servicio de taxi rural para los enfermos que precisan diálisis y que han de trasladarse a los hospitales para recibir tratamiento.

Según ha infomado el PSOE en una nota, Morales, durante una visita a Villanueva de Córdoba, ha reprochado la "desvergüenza" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), por "los destrozos en sanidad, sobre todo por la supresión de un servicio de transporte por taxi para que los enfermos renales puedan recibir su tratamiento de hemodiálisis, que suma 30 años de éxito en el Norte de la provincia".

Por eso, ante la supresión de este servicio, "hay que plantarse y denunciar que el PP fomenta disminuir la calidad de los servicios públicos para favorecer los procesos de privatización", según ha señalado Morales, quien ha recordado que "hay cerca de 75.000 personas en lista de espera en la provincia, bien para entrar en quirófano, bien para acudir a un especialista".

"El que ha creado un problema en la sanidad, la educación y la dependencia es Moreno, y quien provoca ese problema no puede solucionarlo", según ha asegurado. De hecho, "Andalucía se ha convertido en un territorio arrasado de servicios públicos por el PP" y, pore eso, "ante ineptos, tenemos que reaccionar y buscar el cambio que esta tierra necesita, para que los servicios públicos estén a la altura, y ese cambio vendrá con María Jesús Montero como próxima presidenta de la Junta".

Por su parte, el alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, ha criticado la decisión de la Junta de "mermar aún más los servicios sanitarios, entre ellos el transporte en taxi rural para la diálisis", lo que, a su juicio, "repercute además en el sector del taxi, que está abordando estrategias para presionar y obligar al Gobierno andaluz a reconsiderar el recorte".

Reyes ha comentado que "tenemos datos de que la supresión de este servicio no supondrá un ahorro en las arcas públicas, sino un incremento de costes encaminado a la privatización, y lo que procede es que la ciudadanía diga un ¡basta ya!".