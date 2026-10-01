Morales (PSOE) exige a la Junta que garantice la calidad de la comida en los comedores escolares de Córdoba

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales, ante un colegio público de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha exigido este jueves al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía "que intervenga de manera inmediata para garantizar la calidad de la alimentación que reciben los niños y niñas en los comedores escolares de la provincia" y ha reclamado a la Junta "que ejerza un control efectivo sobre las empresas adjudicatarias".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha señalado que "las deficiencias en los menús escolares no son un problema de un día, sino una situación que, según las denuncias trasladadas por familias, trabajadores y docentes, viene produciéndose desde hace años".

Así, "desde 2024 los propios trabajadores de los comedores, maestros y maestras, y las madres y padres vienen alertando de esta situación, mientras la Junta de Andalucía de Juanma Moreno mira para otro lado", ha afirmado.

En este sentido, ha aludido al vídeo difundido por la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) sobre uno de los menús "que ha hecho saltar las alarmas en las familias y en la comunidad escolar". Se trata de una comida servida por la empresa Mediterránea de Catering el pasado 25 de septiembre y que consistía en pisto con huevo duro, pero "lo que muestran las imágenes difundidas en redes es una bandeja para 12 personas en la que, según las familias, predominaba un líquido rojizo y con apenas una cucharada de verduras".

El parlamentario socialista ha puesto el foco en la adjudicación realizada en 2024 en la provincia de Córdoba a Mediterránea de Catering, empresa que se hizo con tres de los cuatro lotes de catering licitados, por un importe superior a 11,2 millones de euros de un contrato de alrededor de 12 millones.

"Estamos hablando de que esta empresa se ha llevado prácticamente todo el contrato de los comedores escolares de la provincia y, sin embargo, lo que nos trasladan las familias es que nuestros niños comen menos y comen peor", ha lamentado Morales, quien ha reclamado a la Junta "que garantice que el dinero público destinado a los comedores se traduzca en menús suficientes, equilibrados y de calidad".

Morales ha cuestionado también que la empresa "pueda percibir cantidades correspondientes a jornadas en las que, según las denuncias recibidas, no se habría prestado el servicio de comedor", y ha reclamado a la Administración autonómica que compruebe el cumplimiento de todas las condiciones contractuales.

"Con la comida de nuestros hijos e hijas no se juega, señor Moreno", ha advertido el parlamentario socialista, y ha añadido que "la Junta tiene que adjudicar pensando en la calidad del servicio y no limitarse a entregar contratos millonarios sin después garantizar que se cumplen las condiciones y que los niños reciben la alimentación que merecen".

Para Esteban Morales, la Junta de Andalucía "debe asumir su responsabilidad y supervisar de forma rigurosa la prestación del servicio, además de estudiar alternativas que permitan recuperar la gestión directa de los comedores allí donde resulte necesario".

"Moreno tiene que intervenir y, o vuelve a poner personal propio de la Junta de Andalucía en nuestros comedores, o controla de verdad a las empresas adjudicatarias para que no cobren por servicios que no prestan y, sobre todo, para que nuestros hijos e hijas reciban comida de calidad", ha reclamado.

El parlamentario socialista ha defendido finalmente que el derecho a la educación pública "no termina en las aulas", sino que debe incluir unas condiciones dignas durante toda la jornada escolar. "Nuestros niños tienen derecho a una educación digna, en cuanto a la docencia, pero también a una alimentación digna, saludable y suficiente en sus comedores escolares", ha concluido.