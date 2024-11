Moreno aboga por "serenidad y responsabilidad" ante "episodios desagradables": "La sociedad nos demanda calma"

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves "serenidad" y "responsabilidad al conjunto de las fuerzas políticas", reflexión que ha enmarcado ante "episodios terriblemente desagradables", en una referencia velada al episodio de violencia que sufrieron los Reyes, el presidente del Gobierno y de la Generalitat valenciana durante su visita el pasado domingo a uno de los municipios afectados por el paso de la DANA.

"La sociedad nos demanda calma", ha continuado argumentando Moreno, en un mensaje que ha lanzado en el Pleno del Parlamento durante la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, sobre el proyecto de Presupuesto de la Junta para 2025.

"Hay luto emocional", ha continuado advirtiendo el presidente andaluz para que se tome conciencia así del estado de ánimo en la población acorde a la catástrofe vivida en la Comunidad Valenciana.

El reproche de Moreno lo ha dirigido hacia "los grupos políticos que han seguido embarrando, enfollanando", conclusión a partir de la cual ha abogado por apostar por tener "sentido institucional".

"Eso no ayuda a nuestras instituciones, a la credibilidad de las instituciones", ha considerado en este sentido.

"No les importe el politiqueo", ha llegado a afirmar el presidente andaluz, quien ha instado a los grupos de la oposición a un "céntrense en Andalucía", convencido de que "así le haremos un gran favor a Andalucía".

Antes de ese mensaje, Moreno ha esgrimido que "no es baladí" la aprobación de un proyecto de Presupuesto para 2025, un ejercicio que ha atribuido a "cientos de funcionarios que han trabajado con un cariño especial, con profesionalidad, sensbilidad para que se entreguen en tiempo y forma", mientras que ha sostenido que este ejercicio "no lo pueden hacer todas las comunidades autónomas, ni ayuntamientos, ni el Estado".

"SI NO HUBIERA PRESUPUESTO NO SE PODRÍA MEJORAR LA SANIDAD Y EDUCACIÓN"

"Si no hubiera Presupuesto no se podría mejorar la sanidad y la educación, no habría estabilidad, no habría inversiones creciendo por encima de la media, todo eso es gracias a los presupuestos", ha dicho Moreno, quien ha reivindicado que el presupuesto de cada ejercicio "no es un papel más, no son una ley más".

Del Presupuesto ha planteado un contexto donde ha aludido que "no tenemos un buen modelo de financiación, pero que no nos sirve de excusa", antes de reivindicar la reducción a la mitad de las listas de espera en depedencia, y que la Junta de Andalucía financia el 67% de esta prestación cuando el Estado aporta un 33%, y de afirmar que "en 2024 hemos recibido 200 millones menos en dependencia".

Moreno ha presumido de destinar 11.000 millones a educación y universidades para proclamar que "no existe otra Comunidad Autónoma con ese nivel de compromiso", mientras que en este ámbito ha recordado los 250 millones de euros que se dedicarán en 2025 a la gratuidad en el tramo de 2 a 3 años del primer ciclo de Educación Infantil.

En el ámbito educativo ha remarcado también la incorporación de 800 profesores a Formación Profesional, a lo que ha sumado mayores recursos para acceder a vivienda con los 800 millones entre deducciones fiscales y las ayudas, y ha reivindicado 5.800 millones dedicados a la inversión, un 57% más que en 2018.