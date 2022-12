Moreno acusa al Gobierno de "falta de categoría institucional" con el CGPJ: "Quieren colonizar los órganos del Estado"

SEVILLA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido este martes que al Gobierno de Pedro Sánchez le "falta categoría institucional" en lo relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde gace ya cuatro años, y ha acusado al Ejecutivo de "querer colonizar los órganos de decisión del Estado".

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, en Madrid, con motivo de los actos de celebración del 44 aniversario de la Constitución española, Moreno ha pedido al Gobierno que "reflexione" porque, ha apuntado, "todavía está a tiempo de que se alcance un acuerdo satisfactorio para el poder judicial y para los españoles".

"Es una vulneración y una ocupación de un espacio que no le corresponde al Ejecutivo, que es un poder que debe está diferenciado" del resto de poderes del Estado, ha argumentado el presidente andaluz, para el que la renovación del CGPJ es "absolutamente" necesaria. No obstante, ha abundado en que para ello "necesitamos que el Gobierno tenga una mínima voluntad de no abusar, de no ocupar, los espacios de un poder que es independiente".

"Ya hemos visto lo que hace el Gobierno con la Fiscalía General del Estado o la propuesta que ha hecho al Constitucional", ha recordado Moreno, en alusión a la aprobación en el Consejo de Ministros de los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Nombramientos que, a juicio de Moreno, "no son razonables ni en términos éticos ni estéticos. Y el Gobierno lo sabe".