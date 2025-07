Moreno acusa a los grupos de izquierdas de convertir el Parlamento en una "batalla campal" usando el "dolor ajeno"

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a los grupos de izquierdas de convertir el Parlamento en una "batalla campal" usando el "dolor ajeno", en alusión a familias y colectivos a los que invitan a ir a los plenos para que asistan a las sesiones en las que se plantean sus reclamaciones, desde sanitarias a educativas y profesionales. De hecho, en el Pleno de este jueves, se han vivido momentos de tensión con familias que demandan un servicio telefónico para cuidados paliativos pediátricos las 24 horas del día los siete días de la semana.

En respuesta a la pregunta formulada por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sobre la situación de la universidad y la Formación Profesional públicas y tras acusar al presidente de haber "ordenado acordonar el Parlamento para que gente tan peligrosa como madres de niños que están en cuidados paliativos no le digan nada ni le estropeen la foto", el presidente Moreno ha pedido a la oposición "confrontar ideas" pero "no llevarnos a una polarización y a una batalla campal Pleno tras Pleno". "El grupo del PP es el mayoritario, por tanto, tenemos más cupo para traer invitados. ¿Qué le parece a usted que traigamos todas las semanas aquí la mayoría de invitados a hacerle interpelaciones al Partido Socialista sobre los notables incumplimientos que hay sobre Andalucía? ¿Qué le parecería a usted que se persiguiera a diputados como usted por parte de personas que se traen?", ha sostenido.

Moreno ha defendido el derecho "legítimo a reclamar" pero, a renglón seguido, ha insitido en preguntarle a García si "¿a usted le gustaría que fuera a hacer una rueda de prensa, un canutazo con los medios de comunicación, y los propios medios le dijeran que no pueden hacer su trabajo? ¿A usted le gustaría? La diferencia es que el PP tiene sentido común y no utilizamos ni el dolor ajeno ni el malestar de las personas para intentar hacer política". En este punto, el presidente ha puntualizado que "no decido sobre el Parlamento" y ha puesto como ejemplo al Congreso y al Senado donde "los invitados no van por los cauces donde están los diputados y los senadores".

En relación con la pregunta que ha motivado el debate, José Ignacio García ha acusado a la Junta de "no crear plazas en la pública", lo que contribuye a que la privada --tanto en la FP como en la universidad-- crezca "como setas" y a que "unos listos se forren" mientras "los andaluces, a pagar". En el caso de la FP, Adelante Andalucía ha recordado que alrededor del 20% de los alumnos que quieren estudiar FP en la pública no encuentran plaza en su primera opción. Esta situación la ha achacado a que crece la demanda pero en la pública las plazas han subido un 23% mientras en la privada han subido un 100%. "Se están pidiendo préstamos para estudiar FP" en la pública, ha sentenciado.