Moreno afea a Espadas ser el "primero de la fila" y "único" 'barón' del PSOE en "aplaudir los desvaríos" de Sánchez

Espadas: El PSOE-A no tendrá un "perfil" en contra del Gobierno que ha traído "5.000 millones más cada año" a Andalucía que el de Rajoy

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha afeado este jueves al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que sea "el único responsable territorial" del PSOE que haya salido como "el primero de la fila" en "aplaudir los desvaríos del Gobierno de Pedro Sánchez".

Así se lo ha reprochado Juanma Moreno a Juan Espadas en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde la pregunta que el líder socialista ha dirigido al presidente de la Junta ha derivado en críticas del también líder del PP-A al secretario general del PSOE-A por su actitud en relación a la reforma de los delitos de sedición y malversación en el Código Penal que promueve el PSOE desde el Gobierno central.

Así, Juanma Moreno ha comenzado su respuesta a Espadas señalando que "gran parte de la opinión pública y publicada" coincide actualmente en pensar que "el PSOE de Andalucía no tiene voz propia, esa personalidad y criterio propio que antaño tuvo", y al respecto ha criticado que, "después de escuchar a tantos" referentes socialistas como los presidentes de los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, criticando dichas reformas del Código Penal, Espadas salga "como único responsable territorial a aplaudir y apoyar los desvaríos del Gobierno de Sánchez".

"Usted, que es un hombre sensato y ha tenido altas responsabilidades institucionales, sabe que es un disparate lo que se está produciendo en el Código Penal", al igual que "lo dicen la mayoría de los alcaldes socialistas", ha trasladado Moreno a Espadas, a quien ha agregado que, en este contexto, "puede hacer dos cosas", o bien "callarse y pasar desaparecido", o "hacer como" Page o Lambán.

Sin embargo, "lo que no parece razonable es que sea el primero de la fila en salir a aplaudir el desvarío de Sánchez", ha advertido Moreno a Espadas, a quien ha indicado que, "si quiere que el PSOE de Andalucía vuelva a tener ese valor añadido que tenía, ese criterio, esa personalidad, esa voz propia, no le va a quedar más remedio, ante los disparates (del Gobierno), que alzar la voz con valentía y con rotundidad". "Estoy convencido de que la mayoría de compañeros y ciudadanos le aplaudirán" si lo hace así, le ha dicho el presidente de la Junta al líder del PSOE-A.

ESPADAS REPLICA A MORENO

Espadas ha replicado a Moreno que el papel del presidente de la Junta "no es venir" al Parlamento "a dar lecciones de política ni de estrategia" al PSOE-A, y le ha añadido que "ya se las podría haber aplicado" el propio líder del PP-A "entre 2012 y 2016, cuando a Andalucía le llegaban 6.200 millones de euros menos" del entonces Gobierno de Mariano Rajoy mientras Moreno "callaba con un magnífico perfil propio", ha apostillado el dirigente socialista.

"No se engañe, su opinión o la opinión publicada entiende por perfil propio aquel que quiera ir en contra del Gobierno de Sánchez; ese es el perfil que se demanda del PSOE de Andalucía", ha continuado Espadas antes de aclarar a renglón seguido que "ese no va a ser el perfil del PSOE-A porque el Gobierno de España" presidido por Sánchez "es el que ha traído a Andalucía 5.000 millones de euros más cada año desde que Moreno gobierna para que se hagan políticas que benefician a los andaluces".

Según ha remarcado Espadas, "precisamente por eso el PSOE-A no solo respalda el trabajo del Gobierno de España", sino que pone de relieve que Moreno "no podría ejecutar su presupuesto si no fuera por la voluntad política" del Ejecutivo de Sánchez.

Además, el líder socialista ha acusado al presidente de someter a la opinión pública andaluza a un "permanente timo y engaño" al "querer dar un perfil de moderación y diálogo" cuando su consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, "se permite el lujo de utilizar la mesa del Consejo de Gobierno para atacar al presidente" Pedro Sánchez "con nombre y apellidos, y diciendo que ataca a las instituciones democráticas de este país".

"Es inaceptable que eso se haga en la mesa de un Consejo de Gobierno", ha enfatizado Espadas, a quien Moreno ha respondido citando críticas hacia la reforma del Código Penal por parte de dirigentes socialistas como los citados Page y Lambán, o el exvicepresidente Alfonso Guerra, y preguntando al líder del PSOE-A si está "dispuesto a reprobar" a todos ellos.

COMPROMISOS DE MORENO

En otro orden de cosas, Espadas ha emplazado a Moreno a aclarar "si va a cumplir alguno de los compromisos" que trasladó desde la tribuna del Parlamento en su debate de investidura el pasado mes de julio.

De igual modo, ha insistido en afear a Moreno que "parece que ha olvidado que, entre 2012 y 2016, a Andalucía llegaron 6.200 millones de euros menos de financiación que lo que le correspondía", y eso "con un Gobierno del PP que usted apoyaba y del que formó parte", según le ha remarcado Espadas al que fuera secretario de Estado durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.

El líder del PSOE-A ha preguntado al presidente de la Junta si cree que, "con esos 6.200 millones de euros menos de financiación", y teniendo en cuenta que Moreno "ha gozado en los cuatro años que lleva gobernando de más de 5.000 millones más cada año gracias a un gobierno socialista, que se gobierna Andalucía igual antes que ahora".

Moreno ha respondido a Espadas que por supuesto que va a "cumplir los compromisos" fijados en el Presupuesto de la Junta para 2023, que la semana que viene afronta su debate final en el Parlamento, y en el que las inversiones para el año que viene "alcanzarán los 5.400 millones" de euros, lo que supone "un incremento del 48% respecto al 2018", según ha puesto de relieve el presidente antes de precisar que esa cantidad "se nutre de fondos 'Next Generation' y de 1.100 millones de euros de recursos propios".

El presidente ha subrayado que la Junta va a ir "acabando y cumpliendo con reivindicaciones que son históricas" en Andalucía, y ello tras "poner en marcha" proyectos como el antiguo Hospital Militar de Sevilla, el tren tranvía de la Bahía de Cádiz o la llegada al centro de Málaga del metro de esa ciudad.

Tras ello, el presidente ha preguntado a Espadas si "está de acuerdo con que el Estado se vuelque más en ejecución en Cataluña que en Andalucía", ya que, "en el primer semestre de 2022, de las inversiones de España" en la comunidad andaluza "se ejecutaron el 15%", mientras que el grado de ejecución de esas inversiones se elevó al 64% en el caso de Cataluña, según ha señalado Moreno, que ha afeado al líder del PSOE-A que crea que desde la Junta tienen que "hincar la rodilla en el suelo" para agradecer al Gobierno de Sánchez los recursos que transfiere a Andalucía cuando son "transferencias obligadas" de dinero que ya es "de los andaluces", según ha sentenciado.

Por otro lado, Espadas ha afeado al presidente que no haya incluido en el Presupuesto de 2023 el Ingreso para la Infancia e Inclusión que anunció en el debate de investidura que "arbitraría" en el periodo de sesiones que finaliza este mes de diciembre en el Parlamento, y le ha reprochado que, por culpa de eso, "493.000 niños en Andalucía que padecen pobreza infantil no van a tener en la cena de Nochebuena los aguinaldos entre 9.000 y 12.000 euros que le va a hacer a las grandes fortunas de Andalucía".

Además, el líder del PSOE-A se ha referido a la renovación anunciada por la Junta de 12.000 profesionales sanitarios cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre, y ha señalado que "realmente" sólo se va a renovar "a 1.000, y un añito", de forma que la Junta "se va a ir quitando al resto de en medio" pese a que el sistema sanitario andaluz "necesita a esos 12.000" profesionales, según ha concluido Espadas.