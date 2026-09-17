Moreno afirma que es "libre" para opinar públicamente sobre temas que no comparte con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al vicepresidente segundo, Manuel Gavira - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que él es "libre" para dar su opinión públicamente sobre asuntos que no comparte Vox, formación con la que el PP-A tiene un pacto de gobierno.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha defendido que es un "pacto razonable" y que Vox está siendo "leal" al mismo, lo que no significa que ambas formaciones tengan que aceptar los "postulados políticos" de una y otra.

"Hemos dejado al margen muchos asuntos que son sensibles, como las políticas climáticas o las de lucha contra la violencia machista", ha indicado Moreno, quien ha insistido en defender que el cambio climático es una "realidad científica que en Andalucía vivimos con mayor intensidad si cabe".

"Esa es la posición nuestra y la que nosotros defendemos y, por tanto, yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente. Yo soy libre. Yo tengo una edad, tengo una trayectoria y no voy a traicionar ni mi edad, ni mi trayectoria, ni mi visión de la sociedad", ha indicado Moreno.

Ha manifestado que eso no significa que Vox tenga que aceptar lo que él piensa: "Somos dos formaciones políticas que nos hemos centrado en una serie de puntos en los que sí estamos de acuerdo, como en bajar impuestos, en quitar la burocracia o en defender la integridad territorial de España".

"Vamos a trabajar sobre esas líneas y donde tenemos discrepancia, cada uno mantiene su posición", ha agregado Juanma Moreno.