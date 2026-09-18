La Junta adjudica por 7,5 millones de euros la construcción del nuevo centro de salud La Bajadilla de Algeciras (Cádiz)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes la publicación en el Perfil del Contratante de la adjudicación provisional de las obras para la construcción del nuevo centro de salud de La Bajadilla en Algeciras (Cádiz), por un importe de 7,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

En un mes, si no se han presentado alegaciones, la resolución será definitiva y se podrá firmar el contrato con la adjudicataria, ha indicado la Junta en una nota.

Sanz ha señalado que esta nueva infraestructura sanitaria será "un centro de salud de primera con los mejores servicios", que atenderá a 7.000 vecinos y sustituirá al anterior consultorio que prestaba servicio a varias barriadas algecireñas, y cerró sus puertas hace más de cinco años por obsolescencia estructural y funcional.

Sus usuarios fueron derivados al centro de salud Algeciras Centro, que se amplió con unas instalaciones del antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social anexo.

La construcción del nuevo centro de salud permitirá mejorar y ampliar la capacidad asistencial en Atención Primaria en una de las zonas con mayor densidad poblacional y una demanda creciente de servicios sanitarios.

"El nuevo centro de salud supondrá una gran mejora para los usuarios, ofreciendo unas instalaciones modernas, accesibles, confortables y con tecnología sanitaria superior a la del antiguo centro, incorporando nuevos servicios asistenciales y polivalentes, adecuados a los estándares actuales de calidad y eficiencia energética", ha valorado el consejero.

Con este paso el proyecto encara el final de los trámites administrativos, ya que una vez se cumpla el plazo de un mes, y si no se han presentado alegaciones, se procederá a la firma del contrato. Una vez rubricado, la empresa adjudicataria tendrá un mes para iniciar la construcción.

El centro tendrá una superficie construida de 2.646 metros cuadrados y una superficie útil de 1.807 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

En la planta baja se ubican el acceso y la atención al ciudadano, la zona de Pediatría, con área de lactancia y acceso directo al patio, la zona de Emergencias, con acceso independiente que permite un circuito diferenciado en caso de necesidad, y el área de Rehabilitación y Fisioterapia. En la primera planta se concentran las consultas de adultos, la zona de Cirugía Menor Ambulatoria (CMA), la sala de Radiología (Rayos X) y las zonas de personal y dirección.

El edificio estará dotado, entre otros servicios, de consultas de medicina general, pediatría y enfermería, sala de emergencias y observación, cirugía menor ambulatoria (CMA), gabinete de odontología, sala de radiología, área de rehabilitación y fisioterapia y despachos de trabajo social, enfermería comunitaria de enlace y salud pública, configurando un centro de salud "de referencia y muy completo en su dotación asistencial para el barrio", como ha concluido Antonio Sanz.