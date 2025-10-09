Moreno afirma que Vox quiere a Montero como presidenta de la Junta y Gavira le acusa de "perder los papeles"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 9 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, españa). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al Gobierno y pregun - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a Vox de haberse convertido en una "unión temporal electoral" que tiene como objetivo "romper" la mayoría absoluta que tiene el PP-A y que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno central y secretaria general del PSOE-A, sea la "presidenta" andaluza.

Así se ha pronunciado Moreno durante su debate, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, con el portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, quien lo ha acusado de "perder los papeles" y le ha pedido que deje de la presidencia y se vaya a "su casa", sobre todo, tras la crisis sanitaria que se está viviendo con los errores en los cribados de cáncer de mama.

Tras afirmar Gavira que Moreno es el "responsable" de lo ocurrido y de la situación por la que están pasando ahora muchas mujeres, el presidente ha señalado que le sorprende muchísimo que un grupo político que "ha denostado tanto la imagen de las mujeres en muchos casos" como es Vox, ahora venga "a dar una lección aquí de defensa" de las mujeres, cuando incluso "ha vetado" un minuto de silencio en la Cámara por casos de violencia de género.

Ha añadido que Vox también ha acusado de "ideologizadas" a algunas de las asociaciones de mujeres que se han manifestado por el problema en el cribado de cáncer de mama. "Yo no voy a decir que tenga yo más respeto por una mujer que usted, pero al menos la misma la tengo", ha dicho Moreno a Gavira, apuntando que el PP-A "siempre defiende a las mujeres y trabaja por ellas, no cuando interesa electoralmente".

Ha señalado que Vox es una UTE, unión temporal electoral, que tiene como objetivo "romper la mayoría" del PP-A y que Montero "sea presidenta". Para Moreno, Vox "no está cómodo" con un gobierno del PP-A, sino cuando tiene delante a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero, ya que se "retroalimentan".

"¿Cuál es su modelo idílico? que esté la señora Montero y por eso trabajan", ha espetado Moreno al portavoz de Vox, insistiendo en que a ese partido sólo le interesa "reventar la mayoría social que respalda al Gobierno" de Andalucía.

Asimismo, Moreno que ve "muy crecidos" a los de Vox por los resultados que le otorgan los sondeos les ha advertido de que una "cosa con las encuestas y otra el voto". "Siempre en las encuestas Vox están más arriba de lo que realmente después aparece en las elecciones", ha dicho el presidente, quien ha lamentado el "clima electoral alocado y absurdo" que se está viviendo ya en Andalucía cuando aún "queda mucho tiempo para las elecciones".

"Definitivamente, señor Moreno, ha perdido los papeles", ha espetado Gavira al presidente en su turno de réplica, al que ha reprochado que haya venido a decir como que él no tiene "legitimidad para defender a las dos mujeres" que tienen en su casa: "Ya es lo que me faltaba por escuchar".

Respecto a las palabras del presidente sobre la UTE que conforma Vox, Gavira le ha avisado de que si esa "va a ser su estrategia electoral", se va a "equivocar". "Yo estoy seguro de que los cabreados de la izquierda a usted ya no lo van a votar, sino que son capaces de votar a Vox antes de votarlo a usted, que no le quepa la menor duda", ha dicho Gavira.

"No me venga con el tema de la UTE", ha pedido Gavira a Moreno, al que ha dicho que el PP es el que vota junto al PSOE "la inmigración ilegal, los centros de mena" o las "subvenciones" a esas "mafias que juegan con la vida de las personas" y a los sindicatos.

"Andalucía lo que no necesita es tener un gobierno cobarde como el suyo, que cada vez que tiene oportunidad se esconde detrás del Partido Socialista", ha dicho el portavoz de Vox a Juanma Moreno.