Moreno anima a adoptar perros y recuerda las deducciones: "Que podamos hacer un mundo un poquito más bonito"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este martes en el Refugio de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha animado este martes a los andaluces a que adopten perros que se encuentran en estos momentos en protectoras y ha recordado la deducción que existe en Andalucía del 30 por ciento de los gastos veterinarios de animales de compañía, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente.

Juanma Moreno se ha pronunciado así en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha presentado a través de un vídeo a los perros Dingo y Draco, que llevan cinco años en el Refugio de la Sociedad Protectora de Animales de Málaga esperando un hogar.

"Son hermanos, cruce de mastín con pastor alemán, y son muy cariñosos", ha señalado Juanma Moreno, que ha animado a adoptar a estos dos perros, así como a otros, y ha recordado que él lo hizo con su perro Toby, que "se convirtió en uno más de nuestra familia".

Ha animado a los ciudadanos a que adopten y ha recordado las deducciones fiscales por gastos veterinarios que existen en la comunidad y que se van a "ampliar, por tres años más".

Para el presidente, cuando se adopta a un animal "contribuimos a que, entre todos, podamos hacer un mundo un poquito más bonito y que estos animales no se encuentren solos y a veces desprotegidos o abandonados, como desgraciadamente sucede".

Ha manifestado que en las protectoras "hay voluntarios maravillosos, profesionales y muchas personas que cuidan de los animales" que están esperando que alguien los adopte.