Moreno anuncia 50 millones en 2027 en préstamos finalistas a las universidades públicas para reformar edificios y obras

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que el proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027 que llegará al Parlamento a finales de este mes recogerá una partida de 50 millones de euros destinada a las universidades públicas para que puedan reformar sus edificios y acometer obras de inversión extraordinaria.

Serán 50 millones en "préstamos finalistas", según ha manifestado el presidente ante el Pleno del Parlamento, durante su debate con el portavoz de Vox, Javier Cortes, en la sesión de control.

Juanma Moreno ha manifestado que se responde de esta forma a una demanda de los rectores y rectoras.

"En definitiva, cumplimos y como hay que cumplir, con las cuentas claras y con una Ley de Presupuestos que se trae al Parlamento para debatirla", ha señalado.