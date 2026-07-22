Moreno asegura que, aunque haya pactado con Vox, la "vía andaluza no ha muerto" ni él va a "cambiar"

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, este miércoles en la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que aunque haya alcanzado un pacto de gobierno con Vox para la XIII legislatura, la "vía andaluza no ha muerto", ni su partido ha perdido su "esencia" ni él va a cambiar.

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del PP-A, en Sevilla, donde ha señalado que el acuerdo de gobierno con Vox no ha sido "sencillo" porque ambas fuerzas políticas son "distintas", con "ángulos de visión sobre problemas que tiene la sociedad y sobre solucionar problemas en algunos asuntos que son diferenciados". Ha asegurado que fue una "negociación exclusivamente andaluza, desde Andalucía para Andalucía, razonable y sensata".

Ha criticado que aquellos que le reprochan haber llegado a un acuerdo con Vox son "aquellos que se autoexcluyeron desde el minuto uno, antes de las elecciones", de asumir algún mínimo de acuerdo para abstenerse y propiciar su investidura. Ha indicado que le reprochan el pacto con Vox esos "mismos que pactan con Bildu, que no es precisamente un elemento de moderación, que pactan con el separatismo o que pactan con la izquierda más radical que hay en España".

"Creo que estamos haciendo las cosas tal y como los ciudadanos nos han trasladado", según Moreno, insistiendo en que el acuerdo con Vox es "razonable" y ha permitido poner en marcha un gobierno que ya está en la tarea de elaboración de los presupuestos de la comunidad para 2027, al tiempo que se van a impulsar importantes reformas, bajada de impuestos, reducción de los trámites y las cargas burocráticas y, en definitiva, en mejora de la "calidad de los servicios públicos".

"¿Significa que perdemos nuestra esencia?, no perdemos nuestra esencia; ¿significa que ha muerto la vía andaluza?, evidentemente no; ¿significa que Juanma Moreno va a dejar de ser Juanma Moreno?, no porque, entre otras cosas, tengo ya una edad lo suficientemente madura como para que haya ciertas cosas en las que uno no va a cambiar", ha indicado Juanma Moreno sobre el pacto con Vox.

"Significa simplemente que Andalucía tiene que seguir gobernando y seguir gobernando a mejor, que es exactamente lo que vamos a hacer a lo largo y ancho de estos cuatro años. Tenemos la obligación de seguir haciendo reformas para que el gobierno siga funcionando", ha señalado.

Ha manifestado que eso se va a hacer, como su gobierno lo hecho siempre, "apostando por el diálogo y por la convivencia", porque "el ruido y la discordia se la dejamos a otros". "Aquí en Andalucía no tiene cabida ese ruido ni esa discordia", ha dicho.

Por su parte, el vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado ante la Junta Directiva que la vía andaluza está "más viva que nunca y es más necesaria que nunca" y ha destacado que Juanma Moreno ha sabido "negociar bien" el nuevo gobierno, "desde Andalucía y solo pensando en Andalucía" y ha "salido ganando" esta tierra.

También se ha referido a la designación de la secretaria general del PSOE-A y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, como senadora por la comunidad: "Sin duda, es por lo que pueda pasar". "Yo creo que será un milagro si María Jesús Montero no se come los mantecados sin un gran susto judicial previo; eso lo vamos a ver", ha indicado, añadiendo que lo primero que tiene que explicar es "por qué Hacienda apagó las alertas con el socio de Zapatero, igual que aquí en Andalucía, ella, apagó las alertas con los ERE".

"Ella siempre se salva, pero es absolutamente necesaria su participación. Cuatro años estuvo el tal Julito Martínez sin presentar la declaración de la renta y Hacienda no dijo", ha dicho.

En clave de política nacional, ha considerado que estamos "ante uno de los momentos más decisivos desde la transición" y las próximas elecciones generales "no van a ser cualquier elección" porque "nos jugamos un cambio de modelo de país" y, en alusión a los socialistas, ha señalado que "están dispuestos a todo y si hay que hacer trampa, la harán", como ya lo hicieron en sus propia "primarias". "Habrá que estar muy atentos, sin ninguna duda".