Moreno avisa de que el "mal gobierno" de Sánchez provoca una "desaceleración que puede tener consecuencias en Andalucía"

Publicado 21/03/2019 13:40:40 CET

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que "el mal gobierno" del socialista Pedro Sánchez está provocando una "ralentización de la economía" y que, "una vez más, el PSOE no sabe gestionar la economía y apunta hacia una desaceleración intensiva que puede tener consecuencias en Andalucía".

Así se ha pronunciado Moreno ante el Pleno del Parlamento andaluz durante la sesión de control al Gobierno, en el transcurso de la pregunta que le ha planteado el portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, relativa a la necesidad de crear empleo en Andalucía.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que "se harán los deberes en Andalucía" pero que también es necesario que se hagan en el Gobierno central, cuando ha incidido en que "desde hace algo más de ocho meses tenemos un mal gobierno en España que genera el mayor déficit de la zona euro, un 2,7 por ciento".

"Pedro Sánchez ralentiza a la economía", ha lamentado antes de apuntar que, "una vez más, el PSOE no sabe gestionar la economía y apuntan hacia una desaceleración intensiva que puede tener consecuencias en Andalucía", si bien ha garantizado que su Ejecutivo "va a dar la cara y trabajar para crear empleo de calidad, el que se merecen los andaluces".

En lo que a Andalucía respecta, Moreno ha lamentado que tras 40 años de gobiernos socialistas y tras más de cien mil millones de euros de fondos europeos "para que la comunidad dejara de ser farolillo rojo en creación de empleo, no se ha conseguido" por la "enorme incapacidad en la gestión" de la anterior administración.

Tras apuntar que en el PSOE-A "había un gran interés por hacer política electoralista pero poco en resolver los grandes problemas de Andalucía", el presidente ha lamentado que "hoy seguimos teniendo un gravísimo problema de paro", un asunto que es "primordial" para su gobierno, tanto que "toda acción que emprendamos para crear empleo impregnará a todas las consejerías".

Para crear empleo, Moreno ha explicado que hay que abordar principalmente tres problemas, tales como reducir la presión fiscal, la excesiva burocracia y el que afronta la marca Andalucía después de que "la mala gestión económica del anterior gobierno haya resonado en muchos rincones de España", así como "los pacientes ocultos en las listas de espera o en dependencia", con lo que "se ha hecho flaco favor a la credibilidad" de la Junta.

Por eso, ha dicho que otro de sus objetivos principales es generar confianza y credibilidad, cuando se ha mostrado convencido de que "Andalucía puede crear empleo y solo hace falta un gobierno que sintonice y remueva los grandes obstáculos que han sido un gran lastre en nuestra economía por culpa del PSOE-A".

Entre otras medidas para crear empleo, el líder del PP-A ha defendido que hay que ser "más eficientes y ejecutar el cien por cien de los presupuestos" o impulsar una ley de Formación Profesional basada en la dual, y todo también centrándose en dar estabilidad institucional.

CS: "LA CREACIÓN DE EMPLEO, LA GRAN MENTIRA DEL PSOE"

De su lado, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha afirmado que la senda de la creación de empleo que en diferentes ocasiones defendió el PSOE-A "ha sido la gran mentira durante 37 años y el mayor fracaso de los anteriores gobiernos socialistas".

"¿Cómo es posible que diez legislaturas después y más de 100.000 millones de fondos europeos tengamos más desempleo?", ha preguntado antes de apuntar que, además, Andalucía tiene "siete puntos más de paro que la media nacional, tres millones de andaluces en riesgo de exclusión social, el 95 por ciento de los contratos que se firman son precarios o la mitad de nuestros jóvenes no tienen trabajo".

Esto, a su juicio, ha ocurrido porque los socialistas "o no querían mejorarlo porque se dedicaban a otra cosa o no podían" porque, como ha recalcado, "tras 17 billones de pesetas no solo no han logrado reducir la tasa de paro sino es que además la han aumentado".

Por ello, Romero ha pedido a Moreno que el Gobierno andaluz adopte medidas en este sentido, porque la administración "deber ser parte de la solución y no un problema", cuando también ha planteado que las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "no pueden ser la oficina de la frustración", una frustración que ve doble, "para el parado que no encuentra empleo y para los funcionarios que les atienden y que saben que no le podrán ayudar".

"Para un parado es humillante tener la sensación de que es más fácil encontrar un trabajo en la sede del PSOE-A que en la sede del SAE", ha remachado Sergio Romero, que ha saludado que la etapa socialista es "historia" y que ahora "tenemos un futuro interesante en el que toca remangarse y trabajar".