Moreno en Bruselas y consejeros de la Junta en ayuntamientos se suman este miércoles a las concentraciones por Ceuta

Decenas de personas durante una manifestación pacífica en Ceuta. Imagen de archivo. - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto con otros miembros del ejecutivo andaluz han confirmado su participación en las concentraciones previstas este jueves 2 de septiembre, coincidiendo motivo del día de Ceuta, en apoyo a la ciudad autónoma.

Moreno estará presente este miércoles en la concentración que se desarrollará ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El PP ha convocado la concentración a partir de las 12,00 horas, en las escaleras de la puerta del Parlamento Europeo de la plaza de Luxemburgo de Bruselas, en la explanada Simone Veil.

A partir de las 20,00 horas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha impulsado una concentración en las puertas de los ayuntamientos de todo el país. La iniciativa cuenta con el respaldo del PP y Vox frente a las críticas de PSOE, Adelante Andalucía, Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, quienes han anunciado que no participarán en las mismas.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, acudirá la manifestación frente al ayuntamiento de Sevilla junto con el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

Asimismo, asistirán a la concentración en la capital andaluza el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela; y la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo.

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, estará en el acto en Málaga junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet.

En paralelo, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, participará a la concentración convocada frente al ayuntamiento de Huelva.

Según ha podido confirmar Europa Press, los alcaldes de siete de las ocho capitales de provincia, todas ellas gobernadas por el PP, acudirán en las concentraciones convocadas en sus respectivos ayuntamientos. Solo el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), se ha desmarcado de la convocatoria por "no contar con el consenso de las fuerzas políticas".

Millán ha reiterado que en el Ayuntamiento de Jaén no se ha recibido "en ningún sitio, ni a nivel de correo personal, ni de correo del Ayuntamiento, ni de registro municipal", "ningún tipo de escrito" por parte de la FEMP para la convocatoria. En paralelo, ha trasladado "todo el apoyo" de la ciudad al presidente de Ceuta ante la crisis que se está viviendo durante el último mes, al tiempo que ha pedido que no sea usada "por ninguna institución, por ningún grupo político para enfrentar a los españoles".

Por su parte, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha defendido que la convocatoria "no es una cuestión política" y ha señalado a los partidos de izquierdas por "crear un debate ridículo". Ante las críticas por "la falta de consenso" en torno a la convocatoria, García-Pelayo ha explicado que le "pareció innecesario levantar el teléfono" para preguntar a los grupos políticos ante lo que ha calificado como "una cuestión de humanidad y sentido común".

PP Y VOX LLAMAN A LA PARTICIPACIÓN

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado que son manifestaciones "apolíticas" y ha apelado a la "unidad y solidaridad" con Ceuta ante "la dejadez, desatención e irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

"No entendemos que se utilicen esas concentraciones o el izado de bandera que tenemos en el Parlamento para precisamente provocar esa tensión política y esa confrontación, que es lo que siempre pretende el PSOE", ha señalado Repullo.

En esta línea, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha señalado que "es momento de estar con Ceuta, de alzar la voz y de exigir al Gobierno de España que cumpla con su responsabilidad".

"No podemos normalizar una situación que lleva demasiado tiempo sin las respuestas que merece", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, participará en la manifestación convocada en Sevilla. El también líder de Vox en Andalucía llamaba esta semana a "alzar la voz" en las concentraciones.

"Es el momento de salir a la calle, es el momento de alzar la voz y es el momento de exigir responsabilidad a un gobierno, el de Sánchez, que permanece con los brazos cruzados", afirmaba en un vídeo publicado en sus redes sociales.

LA OPOSICIÓN CRITICA LA "UTILIZACIÓN POLÍTICA" DE LA CONVOCATORIA

Los partidos de la oposición en el Parlamento andaluz, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han mostrado su rechazo tanto a las manifestaciones convocadas por la tarde como al acto de izado de la bandera ceutí en la cámara andaluza durante la mañana del jueves.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que no se va a prestar y no va a acudir a ningún tipo de acto" convocado en Andalucía en apoyo de Ceuta que esté "instrumentalizado" por el PP-A.

"No es más que el intento del Partido Popular, da igual la excusa, de sacar a la gente a la calle para que parezca que el ruido, que la bronca, es lo que impregna el ambiente político", ha remarcado al mismo tiempo que ha instado a la Junta a acoger a los menores migrantes que le correspondan "si quiere ayudar a Ceuta".

En esta línea, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado que las concentraciones "buscan dividir". Asimismo, ha insistido que "no van a caer en la trampa" y ha defendido la "unión entre la gente trabajadora, normal y corriente, sean migrantes, sean el pueblo de Ceuta, para señalar a los culpables, a los de arriba".

Por otro lado, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, enviaba una carta interna a los alcaldes de su formación en la que criticaba el "uso político" de la concentración. "Las convocatorias promovidas por el Partido Popular no pretenden ayudar a poner soluciones, sino a apuntalar su marco reaccionario en la sociedad", señalaba.

Otros dos partidos de la coalición Por Andalucía, Sumar y Podemos han mostrado su rechazo a las concentraciones. Movimiento Sumar ha expresado su "solidaridad" al pueblo de Ceuta pero ha indicado que "no va a compartir espacio con quienes están utilizando esta situación para señalar a la población migrante y convertir una crisis humanitaria en un discurso de expulsiones y enfrentamiento".

Asimismo, la formación morada ha calificado de "manipulación xenófoba" la convocatoria de la FEMP. "Andalucía es tierra de acogida y cooperación, con cientos de miles de andaluces que tuvieron que emigrar para buscarse la vida y conseguir un futuro mejor, y que aquí el racismo y el fascismo no se abrirá paso", ha afirmado la portavoz de Podemos, Alejandra Durán.