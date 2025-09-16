Moreno celebra el centenario de Radio Sevilla y destaca el papel de Andalucía como potencia económica y cultural

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en el acto. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su orgullo por el centenario de Radio Sevilla, de la Cadena SER, y ha destacado el papel que juega este medio en la difusión de la identidad andaluza. Además, ha manifestado su deseo de que la emisora siga mostrando que "Andalucía es una gran potencia, la tercera economía de España, líder en crecimiento industrial, una comunidad respetada, aunque a veces no suficientemente conocida, y sobre todo, una tierra leal y honesta que aspira a avanzar en progreso y bienestar".

Durante su intervención en la gala conmemorativa, Moreno ha agradecido a Radio Sevilla su capacidad para "interpretar a los andaluces y a esta tierra, por saber leer su realidad y por defender su cultura, su forma de hablar y su idiosincrasia".

En este contexto, el presidente del Ejecutivo andaluz se mostró orgulloso de conmemorar "100 años de narraciones que han acompañado no solo los transcursos, sino también la enorme transformación que han vivido Sevilla y Andalucía". A su juicio, este aniversario "merece un homenaje digno, como el que se celebra".

Además, ha recordado que esta emisora ha sido testigo y altavoz de "momentos históricos, relatos que van más allá de los grandes hitos: historias personales que forman parte de la memoria colectiva y de la historia vital de cada uno a lo largo de estos cien años".

Asimismo, Moreno ha subrayado que la radio es "el único medio de comunicación que entra de verdad en tu vida y en tu familia", ya que puede acompañarte a lo largo de todo el día. "La radio es capaz de compartir momentos contigo, de estimular tu imaginación, de sacarte de la tristeza, de informarte, de hacerte soñar y de conectar con tus anhelos", ha afirmado. En este sentido, ha destacado que todo eso lo ha realizado Radio Sevilla en estos "cien años de labor de magníficos profesionales que merecen todo el reconocimiento".

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha felicitado a Radio Sevilla por su centenario, recordando que desde su llegada a la ciudad en 1925, esta emisora ha sido "el mejor testigo y un protagonista activo" de la historia sevillana, ya que "no habéis dejado de contarnos todo lo bueno y todo lo malo que ha vivido Sevilla".

En este sentido, ha destacado que Radio Sevilla estuvo presente desde la Exposición Iberoamericana de 1929, cubrió el Mundial de Fútbol de 1982, la Exposición Universal de 1992, la recuperación del tranvía en la ciudad, la creación del Consejo de Hermandades, la inauguración del Puente del Centenario, entre muchos otros hitos relevantes.

Por todo ello, el primer edil ha subrayado la entrega de la Medalla de la Ciudad a la emisora, y ha expresado su agradecimiento dando "gracias por todo y gracias por tanto".