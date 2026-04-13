Moreno celebra la victoria de Magyar en las elecciones en Hungría: "Ha ganado Europa, la democracia y la moderación"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Bruselas, durante la reunión del Comité de las Regiones de la Unión Europea de diciembre de 2025. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha congratulado de la victoria del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad, liderado por Péter Magyar, en las elecciones celebradas este pasado domingo en Hungría, y ha considerado que, con dicho triunfo, "ha ganado Europa, ha ganado la democracia y ha ganado la moderación".

Así lo ha sentenciado el presidente andaluz y del PP-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido este lunes por Europa Press, en el que felicita públicamente a Péter Magyar y a "toda Hungría por una jornada electoral histórica".

El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría, en las que ha obtenido la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance, y se ha impuesto al partido Fidesz-Unión Cívica Húngara del hasta ahora primer ministro Viktor Orbán, que ha quedado como segunda fuerza política.

Juanma Moreno ha subrayado que el partido Tizsa es "miembro del PP europeo", y ha valorado que "será mayoría y dirigirá el nuevo gobierno de Hungría", tras lo que ha concluido sentenciando que, con su victoria, "ha ganado Europa, ha ganado la democracia y ha ganado la moderación".