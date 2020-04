Moreno cifra en unas 350 personas las que se incorporarán de manera presencial este lunes en la Junta

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado en unas 350 personas las que se incorporarán de manera presencial desde este lunes a sus puestos en la administración autonómica, y ha querido dejar claro que el personal funcionario y la inmensa mayoría de los empleados públicos de servicios no esenciales continuarán con el teletrabajo porque la enfermedad sigue presente "y no es el momento de relajarse".

Así lo ha manifestado el presidente este domingo durante la comparecencia telemática que ha ofrecido desde el Palacio de San Telmo, ante los medios de comunicación, tras haber participado en la videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las comunidades autónomas.

El presidente ha recalcado que no hay "desconfinamiento" en la Junta, sino que sólo se van a incorporar de manera presencia los jefes de unidades políticas y administrativas, porque el nivel de trabajo que se les acumula es muy importante. Ha detallado que se trata de consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales.

Ha manifestado se trata de 350 personas de un total de 300.000 empleados públicos en Andalucía, "un porcentaje ínfimo, pero es importante que se dé este paso para que funcionen algunas unidades en las que ya se están tomando decisiones" de cara a cuando ya haya libertad de movimiento.

Moreno ha insistido en que mañana lunes se incorporarán a sus puestos de manera presencial sólo aquellos altos cargos políticos que están al frente de unidades administrativas y que en estos momentos estaban trabajando de manera telemática, si bien la acumulación de trabajo requiere de esa reincorporación, siempre con todas las garantías de protección.

Juanma Moreno ha agradecido a todos los empleados públicos de la Junta "su dedicación y esfuerzo" en estos días de estado de alarma y ha apuntado que en estas cuatro semanas, la Junta ha evolucionado en la aplicación de las nuevas tecnologías al teletrabajo más que en la última década. Ha apuntado que se va a intentar sacar partido a esta evolución tecnológica para ser más eficientes, productivos y más conciliadores en nuestras vidas familiar y laboral, algo que se abordará en su debido momento con los representantes de los trabajadores.

En cuanto a la vuelta a la actividad laboral presencial a partir de mañana en sectores no esenciales permitida por el Gobierno central, el presidente ha querido dejar claro "que el desconfinamiento no existe", sino que se trata de que algunos sectores empezarán a trabajar, en base a unos criterios establecidos por el Ejecutivo nacional, sobre todo, en lo que respecta a garantizar la seguridad de los trabajadores.

Moreno ha señalado que es partidario de que cuando se decida el desconfinamiento de manera total, se haga de "manera progresiva y con el máximo consenso e información", y ha apuntado que si el Ejecutivo nacional ya tiene alguna idea de cómo lo quiere hacer, que lo vaya trasladando a las comunidades para que los ciudadanos vayan asumiendo qué "papel van a tener en la futura anormalidad, porque no va a ser una normalidad, ya que hasta no haya un tratamiento firme y eficaz contra el coronavirus o hasta que no haya una vacuna, habrá que seguir teniendo medidas de distanciamiento social aunque todos podamos salir a la calle".