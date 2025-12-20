Moreno cree que Guardiola "ha hecho un gran trabajo" y espera que los extremeños "apuesten por la estabilidad" este 21D

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en el pleno del Parlamento andaluz. A 18 de diciembre de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha defendido este sábado que la presidenta del Gobierno de Extremadura, María Guardiola (PP), "ha hecho un gran trabajo", y espera que, en la jornada de elecciones autonómicas que los extremeños afrontan este domingo, 21 de diciembre, la mayoría de los votantes "apuesten por la estabilidad".

Son ideas que Juanma Moreno ha trasladado durante un acto de presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', que se ha celebrado este sábado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y donde ha conversado con el deportista Cisco García.

Al hilo de la jornada de reflexión que Extremadura vive este sábado, y a preguntas del presentador de este acto sobre lo que espera de dichas elecciones, Juanma Moreno ha comentado que son unos comicios "muy importantes para España" porque inician "un ciclo electoral" en el país que seguirá con elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía en el año 2026, según ha recordado.

De esta manera, el presidente andaluz ha apuntado que "lo que pase en Extremadura mañana (este domingo), probablemente nos va a condicionar a todos un poco", por lo que ha reconocido estar "expectante" sobre lo que vaya a suceder.

Dicho esto, ha opinado que la candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "ha hecho un gran trabajo", y cree que "los extremeños están contentos" con su gobierno.

Además, Moreno ha indicado que, "tal como lo ve" desde Andalucía, Guardiola y el PP no tienen "alternativa posible en Extremadura", por lo que espera que este domingo "los ciudadanos decidan y acierten, pero, sobre todo, que apuesten por la estabilidad", que es lo que "ahora más que nunca hace falta", según ha defendido el presidente.

De esta manera, el líder del PP andaluz ha concluido trasladando su deseo de que, "del resultado que salga" de las urnas extremeñas este domingo, "salga reforzada la estabilidad en favor de Extremadura y de nuestro país".

